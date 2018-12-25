Azerbaycan Ve Türk dostluğu dile geldi

Bengü Efsen Dostluk, Barış, Kültür ve Sanat Derneği tarafından, Beykoz Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen “İki Devlet Ama Tek Milletiz” adlı konserde Azeri ezgileri yankılandı.

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki etkinliğe, Beykoz Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Yavuz Kakı, sivil toplum kuruluşları ve derneklerin temsilcileri ile sanatseverler katıldı.

Kardeş ülke Azerbaycan'ın bağımsızlığını ilan edişinin 100'üncü yıl dönümüne ithafen Şef Bengü Efsen yönetimindeki ‘Dostluk ve Barış Korosu'nun, İntizar, Sarı Gelin, Nazende Sevgilim, Sen Gelmez Oldun, Laleler, Olmaz Olmaz, Beri Gel Karagöz, Akşam Mahnisi gibi sevilen Azeri ezgilerini seslendirdiği konser ilgi ve beğeniyle izlendi.

Azeri ve etnik müziğe gönül veren sanatseverlerin eşlik ederek izlediği konserde, eserler soprano, alto ve tenor koristler tarafından seslendirildi. Koroya ilçenin ilk ve tek gençlik orkestrası olan Beykoz Gençlik Orkestrası ile Türk Müziği Klasik Saz Topluluğu da eşlik etti.

Kara Karayev Anıldı

Beykoz Gençlik Orkestrası üyelerinin de arasında bulunduğu 45 kişilik Dostluk ve Barış Korosu, Azerbaycan'ın dünyaca ünlü sanatçılarından Kara Karayev'i 100. doğum yılı dolayısıyla “7 Güzel Valsi'' adlı eseriyle andı.

Azerbaycan ve Türk dostluğunun, kardeşliğinin vurgulandığı konsere kanun, tar, akordeon, balaban ve koltuk davulu olmak üzere, yöresel enstrümanlardan oluşan bir saz topluluğu eşlik etti.

Beykoz Belediyesi Kültür Müdürü Yavuz Kakı, Azeri Müziği'nin en güzel eserlerinin icra edildiği konser için Şef Bengü Efsen'e teşekkür ederek başarılı çalışmalarının devamını diledi. Konserin sonunda katkıları dolayısıyla Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek adına Kültür Müdürü Yavuz Kakı'ya plaket takdim edildi.