Azerbaycan ve Ukrayna üniversiteleri ile öğrenci-personel hareketliliği başlıyor

Bu kapsamda İstanbul Gelişim Üniversitesi, Avrupa dışından Azerbaycan ve Ukrayna'nın önde gelen üniversiteleri ile öğrenci-personel hareketliliği gerçekleştirebilecek.

İstanbul Gelişim Üniversitesinin bilgi birikimini Azerbaycan ve Ukrayna ile paylaşmaktan büyük memnuniyet duyacaklarını ifade eden Erasmus Koordinatörü Alisa Usubova, “Azerbaycan-Türkiye arasındaki ilişkiler tüm alanlarda gelişmiş ve her gün daha da gelişmeye devam ediyor. Özellikle eğitim alanında ikili ilişkilerde çok önemli ilerlemeler gözleniyor. YÖK uluslararasılaşma strateji belgesinde hedef ve odak ülke olarak belirlenen Azerbaycan'ın Türk yükseköğretim sistemindeki yerinin 2022 yılının sonunda daha iyi bir noktaya getirilmesi amaçlanıyor. Ayrıca Azerbaycan Türkiye'ye en çok uluslararası öğrenci gönderen 2'nci ülke olmanın yanı sıra, Mevlana Değişim Programı kapsamında da en çok hareketlilik gerçekleştirilen 2'nci ülke” diye konuştu.

“Önyargıları kaldırıyor, hoşgörüyü artırıyor”

Öğrenci-personel değişimi gerçekleştirilecek üniversiteleri sıralayan Usubova şöyle konuştu:

“Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, Azerbaycan Diplomasi Üniversitesi ve Ukrayna'nın köklü üniversitelerinden olan Poltava Ekonomi ve Ticaret Üniversitesi ile öğrenci-personel değişimi gerçekleştirilebilecek. Öğrenciler diğer kültürleri tanıma fırsatı sağlayacak ve farkındalıkları artacak. Irkçılık, etnik ve dini ayrımcılık gibi konulardaki önyargıların kaldırılması ve hoşgörüyü artırmak, öğrencinin iletişim ve bilgi ağlarının genişlemesini sağlamak, kişisel becerilerinin yanı sıra dil becerilerini geliştirmek, farklı bir eğitim-öğretim sisteminde öğrenim görerek kişi ve kurumlarla iletişim yeteneğini geliştirmek, özgüvenini ve istihdam edilebilirliğini artırmak projenin faydaları arasında gösterilebilir.”

“Çalışma becerilerini geliştirebilirler”

Gerçekleştirilecek değişimin akademik ve idari personele katkısı hakkında da açıklamalarda bulunan Usubova, “Personel çalıştığı alandaki mesleki becerilerini geliştirebilir. Yeni bir akademik ortamda bağlantılarını artırabilir, araştırmacı yönlerini geliştirerek bilimsel çalışmalarının sayısını ve Ar-Ge faaliyetlerini artırabilir, etki faktörü yüksek uluslararası hakemli dergilerde bilimsel araştırma makaleleri yayınlama şansını artırabilir, farklı kültürlerden ve eğitim sistemlerinden olan personelleri bir araya getiren ortak projelerle çalışma becerilerini geliştirebilirler” şeklinde konuştu.

“Tanınırlığı artırıyor”

Usubova, konuşmasını şöyle sonlandırdı:

“Öğrenci-personel hareketlilik döneminde misafir olunan ülke ve kurumdan tecrübe ve bilgi birikimi kazanacaklar, daha sonra kazandıkları bu beceri ve bilgi birikimlerini ülke ekonomilerine ve iş hayatlarına taşıyacaklardır. Proje, hareketlilik kavramının benimsenerek ve yaygınlaştırılarak gelen-giden öğrenci ve personel sayısının, ikili işbirliği yapma kapasitesinin, iki kurum arasındaki ortak değerlerin, tanınırlığın ve prestijin artırılması ile uluslararasılaşmanın gelişmesi açısından katkıda bulunacaktır.”