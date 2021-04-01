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Azerbaycan'dan Bayraktar kardeşlere Karabağ Nişanı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ zaferinde etkili olan SİHA’ların mimarı Selçuk Bayraktar’a Karabağ Nişanı taktı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ zaferinde etkili olan SİHA'ların mimarı Selçuk Bayraktar'a Karabağ Nişanı taktı.



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ı makamında ağırladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Selçuk Bayraktar'a Karabağ Nişanı taktı.



BAYKAR'ın sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verildi: ''Şeref ve onur duyduk! Yönetim Kurulu Başkanımız Özdemir Bayraktar, Genel Müdürümüz Haluk Bayraktar ve Teknoloji Liderimiz Selçuk Bayraktar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev tarafından Karabağ Nişanı'na layık görüldü''.

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