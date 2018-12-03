Azerbaycan'dan Türkiye'ye geldi, ESER'le hayatı değişti

Eşini kaybettikten sonra üç çocuğunu alıp Türkiye'ye yerleşen Azerbaycanlı Lale Hasanova'nın Eyüpsultan Belediyesi'nin engelliler için hayata geçirdiği ESER'le taştıktan sonra hayatı değişti. Yüzde 70 engeli bulunan oğlu Murat, aldığı eğitimler sayesinde yeniden hayata tutundu.

2015 yılında Piyer Loti'de açılan Eyüpsultan Belediyesinin ödüllü projesi ESER'de hayatını engelli çocuklarına adamış ailelerin, yaşam mücadelelerine ve onların zorluklarla dolu hayat hikayelerine her daim tanık olabilirsiniz.

Lale Hasanova ile oğlu Murat'ın Azerbaycan'da başlayıp Türkiye'ye kadar uzanan zorluk ve mücadelelerle geçen bir yaşamları olmuş. Murat'a daha iyi bir gelecek kurmak için bir sene önce Türkiye'ye gelen Lale Hasanova, hayatını Murat'a adamış vefakar bir anne.

Murat daha dört yaşında iken eşini kaybeden, üç çocuğuna bakmak zorunda kalan Lale hanım, “Benim bütün hayatım Murat. O benim yaşama sebebim, onun sayesinde ayakta duruyorum, ondan güç alıyorum. Beni hayata bağlayan tek şey Murat” diyor. Yüzde 70 engeli bulunan Murat Hasanova, ESER'de aldığı eğitimlerle yeniden hayata tutundu.

"Daha iyi bir gelecek için Türkiye'ye geldik"

Hemşirelik okulunu bitirmesine rağmen Murat'a bakmak için mesleğini yapamadığını söyleyen Hasanova, "Murat, doğumdan sonra sarılık geçirdi. Çocuk felcinin ileri safhası bir hastalık. Doktorlar ilk başta anlayamadılar, teşhisi geç koydular. Şu anda yüzde yetmiş engelli. Kaslarında zayıflık var ve yüzde seksen duyma sorunu var. Duyma engelinden dolayı algılamada zorluklar yaşıyor.

Zekasında çok büyük bir problem yok. Azerbaycan'da 9. sınıfa kadar okudu. Memleketim Azerbaycan'a canım feda ama orada engelli çocuklar için şartlar çok iyi değil. Çok fazla bir şey yapamıyorlar. Murat'a daha iyi bir gelecek sunmak için Türkiye'ye gelmeye karar verdim"dedi.

"Başkanımız Remzi Aydın'dan Allah razı olsun, bize sahip çıktı"

Türkiye'ye geldikten sonra ilk başlarda büyük sıkıntılar çektiklerini, Murat'ın ilk dönemler çok zorlandığını belirten Lale hanım, "Murat'ın arkadaş çevresi yoktu, ‘ben ne yapacağım arkadaşım hiç yok' diye çok ağladı. Sağ olsunlar Türk vatandaşları bize sahip çıktılar. İlk geldiğimizde bir aile dostunun iş yerinde kaldık. Yeni ev tutabildik. Başkanımız Remzi Aydın'dan da Allah razı olsun, evimizin eksiklerini tamamladı, bize eşya gönderdi; sahipsiz bırakmadı. Eşyalar geldiğinde Murat çok mutlu oldu. Beni iş yerinden aradı, 'Anne biliyor musun bize eşya geldi. Murat, şimdi çok mutlu. ESER'i, hocalarını, arkadaşlarını çok seviyor. Burada kendini evindeymiş gibi hissediyor. Murat'ı sahiplendiler. Buradaki hocalar çocuklarla kendi çocuklarıymış gibi ilgileniyorlar. Ebru ve Eda hocalarımız sağ olsunlar bize her zaman yardımcı oldular" dedi.