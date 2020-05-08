Azerbaycan'ın tatlı zinciri Türkiye'ye geliyor

Azerbaycan'ın tatlı ve kuruyemiş zinciri Xurcun, Türkiye ile birlikte dünya pazarına açılmaya hazırlanıyor.

Dünyanın farklı lezzetlerini birleştiren, özel tasarımları ve çeşitli özel ürünleri ile dikkat çeken Azerbaycan'ın tatlı, kuruyemiş ve doğal lezzetler zinciri Xurcun, Türkiye'ye geliyor.2015 yılında Vugar Maharramov tarafından kurularak doğal kuru meyve, kurabiye, tatlı ve egzotik çaylar satan Xurcun'un, 10 mağazasıyla Bakü'de hizmet verdiği belirtildi. Xurcun'un, geliştirdiği zengin konseptle özel tatları mağazalarında ve online ortamda tüketiciye sunduğu bildirildi.

Xurcun'un eşsiz lezzetleri ile Türkiye pazarına girmeye hazırlandıklarını ifade eden Vugar Maharramov, ''Gerçek bir Azerbaycanlı vatansever olarak, Xurcun'un fikri ve konsepti üzerinde çalışmaya başladığımda temel amacım sadece kaliteli, en iyi tadı ve doğal ürünleri olan bir marka üretmek değil, aynı zamanda asırlık tarihi ve zengin kültürü ile Azerbaycan'a yardım etmekti. Şimdi ise yurtdışında değerli bir temsilcilik bırakmak için markamızı Türkiye'ye getirmeye hazırlanıyoruz. Yakın zamanda Türkiye'de butik mağazalarımızı açacağız. Ayrıca online satışlarımız da olacaktır'' dedi.