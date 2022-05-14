Azerbaycanlı analist Rzayev: "Aliyev ve Erdoğan, tüm engellere rağmen amaçlanan hedeflere güvenle yürüyor"

Azerbaycanlı analist Turan Rzayev, iki kardeş ülke cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev'in katılımıyla Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışının Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin en üst düzeyde olduğunu ve sürekli geliştiğini gösterdiğini belirtti.

Azerbaycanlı analist Turan Rzayev, iki kardeş ülke cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev'in katılımıyla Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışının Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin en üst düzeyde olduğunu gösterdiğini belirtti. Bu açılışın aynı zamanda Bakü ve Ankara'nın uluslararası taşımacılık ile lojistik alanında ve tüm alanlarda güçlerini birleştirdiklerini de gösterdiğini vurgulayan Rzayev, "Genellikle değişen ve küreselleşen dünyamızda havaalanlarının önemi her geçen gün biraz artmaktadır. Ülkede güçlü bir havalimanı ağına sahip olmak, bu ülkenin hem turizm, sanayi hem de ulaşım alanlarında gelişimini hızlandırmaktadır. Buna ek olarak çok sayıda havalimanı ülkenin farklı bölgelerinin eşit gelişmesine yol açmaktadır. Son yıllarda Azerbaycan ve Türkiye bu alanda ortak bir stratejik çizgiyi takip ediyorlar" dedi.

"Erdoğan ve Aliyev engellere rağmen hedeflere ilerliyor"

Daha önce Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarını ziyaret ederek Karabağ'a açılan hava kapısı olan Fuzuli Uluslararası Havaalanı'nın açılışına katıldığını hatırlatan Rzayev, "Her iki olayın da tarihi olduğunu ve aynı anlama sahip olduğunu düşünüyorum. Havalimanının açılışına katılan iki ülke başkanları, dünyaya Ankara ile Bakü arasındaki işbirliğinin sadece askeri alanda değil aynı zamanda ekonomik alanda da geliştiğine dair bir mesaj gönderiyorlar. Aliyev ve Erdoğan, tüm engellere rağmen, amaçlanan hedeflere güvenle yürüyor. Hem Azerbaycan hem de Türkiye son yıllarda uluslararası projelerden endişe duyuyor gibi görünmektedir. Örneğin, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in önderliğinde Azerbaycan, karşılaştığı çok karmaşık ve kader meselelerini çözmeyi başardı. 44 günlük savaşla Ermenistan'ın işgal ettiği Karabağ kurtarıldı. Benzer şekilde, Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetimi sırasında Türkiye dünyanın önde gelen ülkelerinden biri haline geldi ve şu anda her alanda yüksek ilerleme gösteriyor" diye konuştu.

"İki ülkenin her alanda stratejik hedeflerine ulaştıklarını gören yabancı güçler, kasıtlı olarak yapay engeller çıkarmak için çalışmaktadır" diyen Rzayev, şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye'ye ekonomik alanda uygulanan baskı ya da Türk Lirası'nın yapay olarak değer kaybetmesine yönelik dışarıdan uygulanan baskı bunun bir örneği olabilir. Azerbaycan ayrıca 44 günlük savaş sırasında bu güçlerin baskısına maruz kaldı. Ancak atılan tüm adımlara rağmen ne Türkiye ne de Azerbaycan geri çekilmiyor. Her iki ülke de kalkınma yolunda güvenle yürüyorlar. Son yıllarda imzalanan Şuşa Beyannamesi, Kars Antlaşması, Dostluk ve İşbirliği Anlaşması, Stratejik Ortaklık ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşması bunu bir kez daha teyit etmektedir."