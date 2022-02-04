Azerbaycanlı kick boksçudan 40. saniyede nakavtla gelen şampiyonluk

İstanbul'da düzenlenen ve birbirinden çekişmeli MMA müsabakalarının gerçekleştiği turnuvada şampiyonluk kupası İranlı rakibini nakavt eden Azerbaycanlı kick boksçu Şahmar Memmedzade'nin oldu.

İstanbul'da 29 Ocak'ta düzenlenen ve birçok ülkeden profesyonel sporcunun katılım sağladığı Vendetta Fight Nights müsabakalarında, şampiyonluk kupasını İranlı rakibi Thoofan Salafson'u nakavt eden Azerbaycanlı kick boksçu Şahmar Memmedzade kaldırdı. Kariyeri boyunca 38 maça çıkan Memmedzade, İranlı rakibini maçın 40. saniyesinde nakavt etmeyi başardı. Memmedzade, çıktığı son müsabaka ile birlikte 38 maçın 28'inden galibiyetle ayrılırken, bunların 16'sını da nakavtla kazandı.

Öte yandan şampiyon Memmedzade, 26 Mart'ta düzenlenecek olan uluslararası turnuva için çalışmalara şimdiden başladı.

"40. saniyesinde nakavt etmeyi başardım"

Şampiyonluk sonrası konuşan Şahmar Memmedzade, "Bu maç için uzun süredir hazırlanıyorduk. Meşakkatli bir süreç geçirdik. İşin sonunda da galibiyetle, zaferle ayrıldık. Rakibimiz İranlıydı. Gecenin en tecrübeli ismiydi. Rakibim bugüne kadar toplamda 97 maça çıkmıştı. Rakibimi ilk raundun 40. saniyesinde nakavt etmeyi başardım. Aldığım zafer sonrası mutlu oldum. O anki duygular tarif edilemez. Sonuç olarak karşımdaki rakip hafife alınacak biri değildi. Biz de iyi çalışarak bu başarıyı hak ettik” ifadelerini kullandı.