Azercell, şebeke performansını Argela çözümleri ile yükseltecek

Azerbaycan'da faaliyet gösteren üç operatörden biri olan Azercell, Türk Telekom'un gelecek nesil telekomünikasyon çözümleri sağlayıcısı şirketi Argela ile yaptığı işbirliği kapsamında 'Mobil Ağ Performans İzleme ve Müşteri Deneyim Yönetimi' çözümlerini kullanarak şebeke performansını yükseltecek.

Türk Telekom'un iştiraki Argela, Azerbaycan'da faaliyet gösteren üç operatörden biri olan Azercell ile önemli bir işbirliğine imza attı. Anlaşma kapsamında, yaklaşık 4,8 milyon aboneyle Azerbaycan'ın lider operatörlerinden Azercell, Argela tarafından geliştirilen 'Mobil Ağ Performans İzleme ve Müşteri Deneyim Yönetimi' çözümlerini kullanacak.

"Yerli ve milli teknoloji çözümlerimizi dünyaya ihraç ediyoruz"

Afrika kıtasının en büyük operatörlerinden olan ve Etiyopya'da faaliyet gösteren Ethio Telecom'un ardından Azercell'in de Argela çözümlerini kullanmaya başladığını hatırlatan Argela CEO'su Bülent Kaytaz, "Türk Telekom iştiraki Argela olarak, gelecek nesil telekomünikasyon teknolojileri alanında araştırma, geliştirme çalışmaları yapıyor, sektörümüze öncülük ediyoruz. İletişim teknolojilerine yön veren lider firmalar liginde sahip olduğumuz özel konumla, 5G ve ötesi teknolojileri geliştiriyor, yeni rekabet avantajları elde etmek adına durmaksızın çalışıyoruz. Telekomünikasyon operatörleri için bugünün yüksek rekabet koşullarında şebeke verimliliği, operasyonel beceri ve müşteri deneyimi önem ve öncelik sıralamasında en başta geliyor. Argela olarak geliştirdiğimiz çözümler sayesinde operatörler ses ve data tarafında şebeke performansını gerçek zamanlı olarak izleyip en yüksek verimliliğe ulaşabiliyor. Hazar bölgesinin en büyük operatörlerinden olan Azercell'in mobil şebeke performansını yükseltme ve müşteri deneyimi alanında bizim çözümlerimizi tercih etmiş olması bize büyük bir mutluluk veriyor. Geçen yıl Etiyopya'nın en büyük operatörü olan Ethio ile başlattığımız proje de hızla ilerliyor. Gelecekte duyurularını yapacağımız yeni işbirlikleri ile uluslararası alandaki başarımızı daha da yükseklere taşıyacağız." dedi.

En üst düzeyde ağ performansı ve verimlilik sağlanacak

Yapılan bilgilendirmede; Argela Mobil Ağ Performans İzleme Sistemi, sahip olduğu ileri teknolojiler sayesinde operatörlerin mobil şebekelerde uçtan uca herhangi bir noktada yaşanabilecek sorunların, gerçek zamanlı olarak tespit edilmesini ve bu sayede hızlı, etkili önlemler alınmasını sağlıyor. Veri ve istatistiklerin etkin şekilde analizi ile en üst düzeyde şebeke verimliliği ve kesintisiz işlerliği sağlanıyor. Argela'nın geliştirdiği yenilikçi teknoloji çözümü, Azercell ve Ethio Telecom'un abonelerine sunduğu ses ve veri hizmetlerinin kalitesini olumsuz etkileyebilecek herhangi bir durumun en hızlı şekilde saptanmasını, böylece karar ve müdahale süreçlerinin hızlandırılmasını ve sunulan hizmetin kalitesinin en üst düzeye çıkarılmasını sağlayacak.

Ayrıca; Argela'nın sunduğu Müşteri Deneyim Yönetimi çözümü de aboneleri kullanılan iletişim cihazı, bağlı olunan iş grupları bazında değerlendirmeler yaparak ve yine istenirse farklı alt gruplara göre müşteri deneyiminin yükseltilmesinde yol gösterici nitelikte gerçek zamanlı raporlar üretecek.