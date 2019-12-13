Azeri iş adamının öldürülmesine ilişkin davaya başlandı

Bakırköy'deki ofisinde Azeri iş adamı Etimad İsmayılov'u (49) öldürülmesine ilişkin katil zanlısı Gozal Damirov (63) ile şoförü Barış Aslan'ın yargılanmasına başlandı.

Bakırköy Florya'da 19 Eylül 2018'de eski Azerbaycan Adalet Partisi'nde uluslararası ilişkiler sorumluluğu yapan iş adamı Etimad İsmayilov ofisinde silahlı saldırıya uğrayarak öldürülmüştü. Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada cinayetin Azerbaycan eski Emniyet Genel Müdürü Gozal Damirov tarafından işlendiği tespit edilmişti. Olaya ilişkin tutuklanan Damirov ile şoförü Barış Aslan'ın yargılanmasına başlandı. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Gozal Damirov ile şoförü Barış Aslan'ın yanı sıra maktulün babası Azerbaycan eski Adalet Bakanı İlyas İsmayılov ve taraf avukatları hazır bulundu.

“Ofise giderken eve uğrayarak silahı yanıma aldım”

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Gozal Damirov maktul ile arasında iş ilişkisi olduğunu söyledi. Olay günü Etimad İsmayılov'un ofisine gittiği aktaran sanık Damirov, “Ofise giderken eve uğrayarak ruhsatsız silahımı ne olur ne olmaz diye yanıma aldım. Burada bana hakaretler etikten sonra ayağa kalkıp elini cebine attı. Cebinden bıçak çıkarılacağını düşünerek ateş açtım. Elindeki telefonmuş meğer” diyerek cinayeti itiraf etti.

Cinayetin ardından şoförünün kullandığı araca binerek Beşiktaş'a gittiğini aktaran sanık Damirov, “Kaçma niyetim olsa yarım saat içinde İstanbul'dan kaçardım” dedi.

Duruşmada söz verilen davanın diğer tutuklu sanığı Gozal Damirov'un şoförü Barış Aslan ise, cinayet anına ilişkin bir bilgisi olmadığını öne sürdü. Sanık Aslan, “Gozal Bey'e ne olduğunu sorduğumda bana yaşananları anlattı. Gozal Bey bir yerde oturup bir çay içip helalleşmek istedi. Sonra polisler geldi. Bir çanta açtılar içinde silah vardı” şeklinde konuştu.

“Oğlumu pis adam gibi göstermeye çalışıyor”

Duruşmada beyanda bulunan maktulün babası İlyas İsmayilov Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine inandığını söyleyerek, “Benim oğlumu pis adam gibi göstermeye çalışıyor. Oğlum çok mert dürüst biriydi. Ticari sözleşme yaptığında yetimhanelere belirli miktarlarda bağış yapardı. Şikayetçiyim, davaya katılma talebim vardır” dedi.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı gelmeyen tanık ve katılanların beyanlarının alınmasını ve 2 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti sanık Gozal Damirov'un tutukluluk halinin devamına karar vererek diğer tutuklu sanık Barış Aslan'ın ise oy çokluğu ile adli kontrollü tahliyesine hükmetti. 5 tanık hakkında zorla getirme kararı çıkaran mahkeme eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. Mahkumun babası İlyas İsmayilov, duruşmanın bitmesinin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyetinin adaletine güvendiğini söyledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanık Gozal Damirov'un ‘tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi. Damirov'un ‘ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ise 3 yıla kadar hapis ile cezalandırılması istenmişti.

Damirov'un şoförü Barış Aslan'ın ise ‘suça yardım' suçundan 20, ‘ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ise 3 yıla kadar hapsi talep edilmişti.