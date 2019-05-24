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Aziz Behich tribünde

Başakşehir’in yeni transferi Aziz Behich, takımının Alanyaspor ile olan mücadelesini tribünden takip ediyor.

Başakşehir'in yeni transferi Aziz Behich, takımının Alanyaspor ile olan mücadelesini tribünden takip ediyor.


Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Başakşehir ile Alanyaspor arasında oynanan müsabakayı turuncu-lacivertlilerin yeni transferi Aziz Behich'de tribünden takip ediyor. Maça saatler kala transferi açıklanan Behich kendisini Başakşehir'e bağlayan sözleşmeyi imzaladıktan sonra soluğu tribünlerde aldı.

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