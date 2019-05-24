Aziz Behich tribünde

Başakşehir'in yeni transferi Aziz Behich, takımının Alanyaspor ile olan mücadelesini tribünden takip ediyor.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Başakşehir ile Alanyaspor arasında oynanan müsabakayı turuncu-lacivertlilerin yeni transferi Aziz Behich'de tribünden takip ediyor. Maça saatler kala transferi açıklanan Behich kendisini Başakşehir'e bağlayan sözleşmeyi imzaladıktan sonra soluğu tribünlerde aldı.