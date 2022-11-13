Aziz Nesin'in eserleri Esenyurt'ta sahnelenecek

Esenyurt Belediye Tiyatrosu, 15 Kasım'da Aziz Nesin'in eserlerini sahneleyecek. Aziz Nesin'in kaleme aldığı "Bir İnsan Başı Üzerine Üç Sesli Üzünç" ve "Yaşasın Kavuniçi" gibi eserler seyircilerle buluşacak.

Başarılı kadrosuyla birbirinden güzel oyunları seyircilerle buluşturan Esenyurt Belediye Tiyatrosu, 15 Kasım'da Aziz Nesin'in eserlerini sahneleyecek. Sanat alanındaki çalışmalarını her geçen gün artıran Esenyurt Belediye Tiyatrosu, perdelerini 15 Kasım'da Şehit Erol Kültür Merkezi'nde açacak. Aziz Nesin'in kaleme aldığı "Bir İnsan Başı Üzerine Üç Sesli Üzünç", "Yaşasın Kavuniçi", "Sen Gara Değilsin" adlı eserler usta tiyatrocu Aytekin Özen yönetmenliğinde tiyatro severlerle buluşacak. “Bize Kalan Azizlikler” üçlemesiyle sahnelenecek olan oyun, seyircisini hem güldürecek hem hüzünlendirecek hem de düşündürecek. Toplumsal sorunların eleştirel bir bakış açısıyla ele alındığı oyunlarda sanatseverler, yönetmen Aytekin Özen'in deyimiyle “Hayata karşı çoğalacak.”

“Yaşadıklarımızı gözden geçireceğiz”

Oyunlarda bireyin ve toplumun genel ahlâk değerlerinin işlendiğini, ölüm duygusunun vurgulandığını belirten Esenyurt Belediye Tiyatrosu yönetmeni Aytekin Özen, “Bu kalpsiz, acımasız dünyada zamanın kırbacı altında ezilen insanların karmaşık iletişimsizliğini, yalnızlığını, çaresizliğini Aziz Nesin'in kendi diliyle soyut bir biçimde yazdığı, absürd tiyatronun kıyılarında dolaşan bir oyun olarak sahneye koyacağız. Oyun bize, yaşadığımız dünyaya karşı eleştirel bir bakışı sağlayacak. Kendimizi, hayatı, yaşadıklarımızı yeniden gözden geçireceğiz, yani bizi hayata karşı çoğaltacak. Sanatın da temel işlevi bu” diye konuştu.

“Bir kürenin iki yarısıyız”

İzleyicilere çağrıda bulunan usta tiyatrocu Özen, “Onlar olmadan tiyatronun ve sanatın hiçbir anlamı yok. Biz onlar için yapıyoruz. Onlar olmazsa biz de olamayız, bizi var eden şey onlar, yani bir kürenin iki yarısı gibi. Biz bir yarısında duruyoruz, onlar da gelerek kendi yarılarını doldursunlar” dedi.

“Umudun şehrine sanatla sarılmak”

Sanata ve sanatçıya verdiği destekten dolayı Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'a teşekkür eden Aytekin Özen, “Esenyurt yüz bir ülkenin insanının buluştuğu kozmopolit yapıya sahip bir ilçe. Bu kültürleri bir arada tutmak, onları mutlu etmek ya da yaşamlarını sağlamak çok zor. Biz bunu yedi bölgede yapamıyoruz, yani Belediye Başkanımızın işi çok zor. ‘Umudun Şehri' diye bir sloganı var. İşte umuda burada sanatla sarılmak istiyor. Sanat öncülük ediyor. Sanat yarını içinde barındıran ve yarını anlatan bir olgu. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz; bizi sahiplendi, her şeyimize sahip çıktı, bütün imkanları sağladı. Bizim umudumuz da izleyicimizle birlikte ileriye gitmek” şeklinde konuştu.