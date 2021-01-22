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Aziz Sancar Nobel Parkı, Büyükçekmece'ye zenginlik katacak

Mimaroba Büyük Atatürk Parkı’nda 17 bin metrekarelik alana inşa edilen “Prof.

Mimaroba Büyük Atatürk Parkı'nda 17 bin metrekarelik alana inşa edilen “Prof. Dr. Aziz Sancar Nobel Parkı” Büyükçekmecelilere hizmet verecek.


Kişi başına düşen 123 metrekare yeşil alanıyla İstanbul'un örnek ilçeleri arasında yer alan Büyükçekmece, ilçedeki park ve sosyal yaşam alanlarıyla gözde bir kent olarak bilinmeye devam ediyor. Mimaroba Büyük Atatürk Parkı'nda 17 bin metrekarelik alana inşa edilen “Prof. Dr. Aziz Sancar Nobel Parkı” Büyükçekmecelilere hizmet verecek. İlk Nobel Bilim Ödülüne layık görülen Türk doktor, akademisyen, biyokimyager, moleküler biyolog ve bilim insanı Aziz Sancar'ın adının verildiği park içerisine inşa edilen kütüphane, kafe, amfi, yürüyüş ve tren yolları, dinlenme alanları ve süs havuzu Büyük Atatürk Parkı'nın zenginliğine zenginlik katacak.



“Türkiye'nin örnek parkları arasında yer alacak”


Sosyal tesis ve parklara yalnızca Büyükçekmeceli değil İstanbullu vatandaşların da ilgi gösterdiğini söyleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Halkımızın buluşma noktaları sosyal tesisler ve parklar oluyor. Sosyal ve kültürel etkinliklerimizi parklarda ve sosyal tesislerde gerçekleştiriyoruz. Prof. Dr. Aziz Sancar Nobel Parkı inşaatı tamamlandığında Türkiye'nin örnek parkları arasında yer alacak” dedi.

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