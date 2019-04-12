İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Aziz Yıldırım, Can Bartu için taziye ziyaretinde bulundu

Türk sporunun ve Fenerbahçe’nin efsane sporcusu Can Bartu’nun vefat etmesinin ardından Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, Bartu’nun evine taziye ziyaretinde bulundu.

Türk sporunun ve Fenerbahçe'nin efsane sporcusu Can Bartu'nun vefat etmesinin ardından Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, Bartu'nun evine taziye ziyaretinde bulundu.


Türk sporunda basketbol ve futbolda milli olan tek sporcu olma unvanını taşıyan Can Bartu, dün gece hayatını kaybetti. İsmi Fenerbahçe ile özdeşleşmiş olan Bartu'nun 83 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından sarı-lacivertli kulübün eski Başkanı Aziz Yıldırım da Bartu'nun evine giderek merhumun ailesine taziye dileklerini iletti.


Kardeşi Ali Yıldırım ile birlikte Bartu ailesine başsağlığı dileklerini ileten Yıldırım, daha sonra evden ayrıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.