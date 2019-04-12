Aziz Yıldırım, Can Bartu için taziye ziyaretinde bulundu

Türk sporunun ve Fenerbahçe'nin efsane sporcusu Can Bartu'nun vefat etmesinin ardından Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, Bartu'nun evine taziye ziyaretinde bulundu.

Türk sporunda basketbol ve futbolda milli olan tek sporcu olma unvanını taşıyan Can Bartu, dün gece hayatını kaybetti. İsmi Fenerbahçe ile özdeşleşmiş olan Bartu'nun 83 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından sarı-lacivertli kulübün eski Başkanı Aziz Yıldırım da Bartu'nun evine giderek merhumun ailesine taziye dileklerini iletti.

Kardeşi Ali Yıldırım ile birlikte Bartu ailesine başsağlığı dileklerini ileten Yıldırım, daha sonra evden ayrıldı.