Aziz Yıldırım: "Fenerbahçe'de başkanlık yapmayacağım"

Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım, “Fenerbahçe'de başkanlık yapmayacağımı herkes bilsin. Fenerbahçe'de görev almayacağım. Fenerbahçe ile ilgili düşüncelerimi, her şeyimi, varlığımı ve 20 yılımı verdim. Buradan küsmem, darılmam, vazgeçmem olamaz. Hepinizden rica ediyorum, yönetimde kim olursa olsun Fenerbahçe için destek olacağız” dedi.

Şike ve Kumpas Davası'nın 12. duruşmasında 16'sı tutuklu 108 sanığın yargılanmasına Silivri'de devam edilirken, Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım bir dinlenme tesisinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kumpas davası ile ilgili duruşmada bulunmak için geldiklerini ifade eden Yıldırım, "Bize güç verdiniz. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Bu hepimizin, Fenerbahçe'nin davası. 3 Temmuz'da başlayan FETÖ operasyonuyla beraber yapılan davaların neticesidir. Biz davacıyız. Onun için geldik. Geldiğimde gördüğüm manzara iyi değildi. Uzun zamandır gelmediğimiz için ortalık boş gibi. Yalan ifadeler veren şahısları dinledik, hep yalan, masal anlatıyor. Sonunda konuyu FETÖ değiliz diye bağlıyor. Şubat 2012'de ‘Ne şikesi memleket elden gidiyor' demiştim. Ondan sonraki yıllarda FETÖ'nün yaptığı operasyonlarla insanlarımız şehit oldu, gazi oldu. Hepsi FETÖ'nün yapmış olduğu örgütlü organizasyon. Bugün statlarda FETÖ operasyonları devam etmektedir, bitmemiştir. 50 yılda oluşturulmuş örgütü 3-5 yılda yok edemezsiniz" diye konuştu.

"Hepimizin tek paydası Fenerbahçe'dir"

"Herkes uyanık olsun" diyen Aziz Yıldırım, "Herkes daha akıllı, birbirini tutucu olsun. Hepiniz birlik beraberlik içinde olun. Ne Aziz Yıldırımcı ne Ali Koççu olun. Yalnız tek bir şey var, ortak paydamız Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin dışına bugün çıkmayın. Fenerbahçe Televizyonu'nu burada gördüm mutlu oldum. Benim doğum günümü bile kutlamadılar, çünkü ben kurdum ben yaptım FB TV'yi. Daha önce söyledim. Hepimizin tek paydası Fenerbahçe'dir. Bizim üst kimliğimiz Fenerbahçe'dir. Alt kimliklerle işimiz yoktur. Öyle olursa Fenerbahçe parçalanır. Herkesin aklını başına alması lazım. Birliği bozarsak daha kötü günler bekliyor. Bu sene iyi olmayabilir. Seneye daha iyi olması için destek vermeliyiz. Sakın başka düşüncede olmayın. Fenerbahçe giderse bizim her şeyimiz biter. Önümüzdeki seneden itibaren Fenerbahçe'nin içinde başkanlığı yapmayacağımı herkes bilsin. Fenerbahçe'de görev almayacağım. Fenerbahçe ile ilgili düşüncelerimi, her şeyimi, varlığımı ve 20 yılımı verdim. Buradan küsmem, darılmam, vazgeçmem olamaz. Hepinizden rica ediyorum, yönetimde kim olursa olsun Fenerbahçe için destek olacağız. Gelen yönetimler yaptıkları müddetçe kalır yapamazlarsa giderler, onları destekleriz” şeklinde konuştu.

Şekip Mosturoğlu: “Yargıtay'daki dosya her an karara bağlanabilir”

Aziz Yıldırım ile beraber basın toplantısında bulunan Fenerbahçe eski Yöneticisi Şekip Mosturoğlu ise kamuoyunda Fenerbahçe davasına ilginin azaldığı ve takip edilmediği konusunda eleştiriler olduğunu söyleyerek, “Biz de 1 yıllık süreç içerisinde kamuoyunun azaldığını gördük. Başkan bugün bir araya gelme fikrini ortaya attı. Camiamız harekete geçtiğinde her zaman arkasındadır. Ama bu çabayı kamuoyu önünde göstermek gerekmekte. 3 Temmuz'da olduğu gibi taraftarlarımız İstanbul'un her yerinden geldiler. Duruşmada sanık ifadeleri devam ediyor. Davanın uzayacağı gözüküyor. Bu davadan daha önemlisi Yargıtay'da olan dava. Bu karar Fenerbahçe'nin hukuki süreçlerinin başlangıcı olacak. Yaklaşık 2 senedir Yargıtay'da, arşivde bekliyor dosyamız. 3 Temmuz şike operasyonları davaları içerisinde hep başyapıt olarak isimlendiriliyor. Hala bu başyapıtlarını savunuyorlar. Beklentimiz tüm kamuoyunun sahip çıkmasıdır. Bunun çıkacağına da inancımız tamdır. Yargıtay'daki dosya her an karara bağlanabilir. Bekleme süresini doldurdu dosya. Davanın sonuyla ilgili beklentimiz yüksek. Soruşturmayı başlatan savcı firarda. Bunun medya ayağı el değmemiş olarak duruyor. Spor camiasındaki paydaşları ayıklanmadılar. Ben bir an önce bu şikayetlerin de göz önünde bulundurarak FETÖ'nün yaptığı tahribatların giderilmesi için kapsamlı bir değerlendirilme yapılıp cezalandırılması gerektiğini düşünüyorum. Bizim kimsenin şahsi olarak ceza almasında bir kişisel menfaatimiz yok. Buna hakimler karar veriyor. Bu dava çok çok önemli. Yargılanan sanıklar açısından da önemli. FETÖ'nün Türk mahkemelerinde hesap vermesi de önemli. Bu dosyalarda bulunan polislerin bir bölümünün bylock kullanıcısı olduğu tespit edildi” açıklamasında bulundu.