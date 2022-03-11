Aziz Yıldırım'dan ‘haksız tutukluluk' nedeniyle 777 milyon liralık tazminat davası

Fenerbahçe Spor Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım, 'Futbolda Sözde Şike Davası' sürecinde haksız yere tutuklu kaldığı gerekçesiyle 777 milyon 741 bin lira maddi ve manevi tazminat davası açtı. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski yöneticilerinden avukat Şekip Mosturoğlu, “Tazmini istenen meblağ, Fenerbahçe camiasının 3 Temmuz sürecinde yaşadığı acıların sembolik bir karşılığı olacaktır” ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın 'Futbolda Sözde Şike Davası' sürecinde 364 gün haksız yere tutuklu kaldığı gerekçesiyle 777 milyon 741 bin lira maddi ve manevi tazminat davası açtığı öğrenildi. Maliye Hazinesi'ne izafeten İstanbul Defterdarlığı'na açılan tazminat davasına ilişkin Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski yöneticilerinden avukat Şekip Mosturoğlu sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Mosturoğlu paylaşımında, Aziz Yıldırım'ın “Şimdi Fenerbahçe'ye ve bizlere 10 yıldır bu acıları yaşatan tüm herkesin hesap verme vakti, sabırsızlıkla bekliyoruz” sözlerine yer vererek, “3 Temmuz sürecinde haksız bir şekilde tutuklanmamız sebebiyle uğradığımız zararlarla ilgili tazminat davaları bugün açılmıştır. Sayın Aziz Yıldırım için açmış olduğumuz tazminat davasında, haksız tutukluluk sebebiyle 707.741.000 TL maddi, 70.000.000 TL manevi tazminat talep edilmiştir. Tazmini istenen meblağ, Fenerbahçe camiasının 3 Temmuz sürecinde yaşadığı acıların sembolik bir karşılığı olacaktır. Bu sebeple yargılama neticesinde alınacak tazminatların tamamı Sayın Aziz Yıldırım tarafından kamuoyuna açıklandığı şekilde FBSK eğitim kurumlarına bağışlanacaktır” ifadelerini kullandı.

Ne Olmuştu

3 Temmuz 2011 tarihinde başlayan 'Futbolda Sözde Şike Kumpası' davası süreci 20 Aralık 2021 tarihinde sona ermişti. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, Fenerbahçe Spor Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Eski Yöneticilerinden İlhan Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu ile diğer isimler hakkında verdiği beraat kararı, Yargıtay 5. Ceza Dairesi tarafından onanmıştı.