Aziz Yıldırım'dan ‘tokat' davasında ilginç savunma

Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'e tokat attığı iddiasıyla 1 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, “Aramızda itişme kakışma oldu. Bu karışıklıkta tokat atmış olabilirim. O kadar önemli değil yani tokat atmak yapılanlar karşılığında” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'e tokat attığı iddiasıyla açılan davada hakkında zorla getirme kararı bulunan eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın 1 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Anadolu 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya müşteki sanık Aziz Yıldırım ile taraf avukatları katıldı. Kimlik tespiti sırasında aylık geliri sorulan Yıldırım, aylık gelirinin bazen 100 bin lira, bazen 1 milyon lira olduğunu ve inşaat işiyle ilgilendiğini söyledi.

“Taraftarımıza bilet vermeyeceklerini söylemişler”

Duruşmada savunma yapan Aziz Yıldırım, olay tarihinde Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı olduğunu söyleyerek, “Yakın Doğu Üniversitesi kadın basketbol takımı ile Fenerbahçe kadın basketbol takımları arasında final maçı vardı. Maçtan 2 gün önce Üsküdar Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ile maç güvenliği toplantısı yaptık. Her iki kulübün yetkilileri, federasyon yetkilileri ve emniyet yetkilileri toplantıya katıldılar. Kural olarak rakip takım taraftarlarına yüzde 10 oranında tribünde yer ayrılır. Protokol tribünleri ise beden terbiyesinin kontrolüne tabidir. Yakın Doğu Üniversitesi yetkilileri toplantıda takımımız taraftarına yüzde 10 bilet vermeyeceklerini söylemişlerdir. Federasyon yetkilileri kurala uyulmaması halinde para cezası uygulanacağını söylemiş, bunun üzerine Yakın Doğu Üniversitesi yetkilileri gerekirse cezayı ödeyeceklerini belirtmişlerdir” dedi.

“Salona girdiğimde küfretmeye başladılar”

Rakip takım yöneticisinin 'Aziz Yıldırım ve Mahmut Uslu maça gelmesinler, salona girişlerine izin vermeyeceğiz' diyerek kendisini tehdit ettiklerini söyleyen Yıldırım, “Bu durumu dönemin Basketbol Federasyon CEO'su Ömer Onan'a telefonla bizzat söyledim. Bunun üzerine federasyon yetkilileri devreye girerek olaya müdahale ettiler. Taraftarımız tribüne alındı, ben de salona gittim. Salona girerken herhangi fiili bir müdahale ile karşılaşmadım. Tribüne çıktık, tribünlerde Beşiktaş taraftarı olan Asya Kartalları grubu Beşiktaş formaları giyerek yerlerini almışlardı. Salona girdiğimde bana küfretmeye başladılar” diye konuştu.

“Karışıklıkta tokat atmış olabilirim”

Yıldırım, “Tribüne girdiğimizde Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör yerinde oturuyordu. Kendisine, ‘Aziz Yıldırım ve Mahmut Uslu maça gelmesin, gelirlerse salona sokmam, Fenerbahçe taraftarı maça gelmesin' sözlerinin yakışıp yakışmadığını sordum. Cevap vermedi, ayağa kalktı. Aramızda itişme kakışma başladı. Bu karışıklıkta tokat atmış olabilirim. O kadar önemli değil yani tokat atmak yapılanlar karşılığında. Benim de gözlüğüm yere düşerek kırıldı. Olaydaki mesele tokat atma meselesi değildir. Ben FETÖ tarafından şike yaptığım iddiasıyla hapishanede yattım. Bana isnat edilen suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum” dedi.

Hakimin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını isteyip istemediğini sorması üzerine Yıldırım, “Hayır hiçbir şey istemiyorum. Beni tehdit edecekler ‘gelme' diye. Ben bir tokatla ceza alacağım. 25 milyondan fazla taraftarı olan Fenerbahçe'nin başkanı salona gelemez diyorlar, beni tehdit emişlerdir” dedi.

Işık Eyigüngör'ün avukatı Seyit Kaplan ise, “Hiçbir neden huzurdaki sanığa müvekkilimi darp etme hakkı vermez. Dosyada bulunan görüntüler ve doktor raporu müvekkilimin darp edildiğini açıkça göstermektedir. Şikayetimiz devam etmektedir” diyerek sanığın cezalandırılmasını istedi.

Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi. Aziz Yıldırım, kendisine soru soran basın mensuplarına, "Hepinizi seviyorum. İyi günler" dedi. Adliye koridorunda ise bir vatandaş Aziz Yıldırım'a, "Şampiyon Aziz abi" diye bağırdı.

Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe arasında 7 Mayıs 2017 tarihinde oynanan basketbol maçı sırasında Aziz Yıldırım'ın kendisine tokat attığını iddia eden Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör darp raporu almış ve savcılığa giderek şikayetçi olmuştu. Bunun üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Aziz Yıldırım hakkında “kasten yaralama” suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle, Eyigüngör hakkında ise "kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 1 aydan 9 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.