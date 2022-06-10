Azmetti, 5 ayda 21 kilo verdi

Bağcılar'da yaşayan 53 yaşındaki Nesrin Çınar, kilo, tansiyon ve şeker hastalığı nedeniyle yaşadığı sıkıntılarından Bağcılar Belediyesi Göztepe Spor Kompleksi'nde 5 ay yaptığı spor sonucunda kurtuldu. Bu süreçte 21 kilo veren ve sağlığının çok iyi durumda olduğunu söyleyen Çınar, “Hiç böyle bir sonuç beklemiyordum. Kendimi yenilenmiş gibi hissediyorum” dedi.

Bağcılar Fatih Mahallesi'nde yaşayan ev hanımı Nesrin Çınar (53), tansiyon, diyabet hastalıklarının yanında aşırı kiloları yüzünden büyük sıkıntılar yaşıyordu. Dizlerindeki eklem rahatsızlıkları için doktorunun “Ya kilo vereceksin ya da ameliyat olacaksın” sözleri onu spor yapmaya yöneltti.

Azmetti ve 21 kilo verdi

Bu amaçla Bağcılar Belediyesi Göztepe Spor Kompleksi'ne giden Çınar, spor eğitmeni Gülsüm Özen ile tanıştı. Kendisine verilen program kapsamında sıkı bir spora başlayan Özen, bir yandan da yüzmeye başladı. 5 ayda 94 kilodan 73 kiloya inen Çınar'ın hem beden hem de ruh sağlığında düzelmeler görüldü.

Kendimi yenilenmiş gibi hissediyorum

Kendindeki değişime çok şaşırdığını söyleyen Çınar, “Hiç böyle bir sonuç beklemiyordum. Kendimi yenilenmiş gibi hissediyorum. Kısa sürede kendimi topladım. Ataklarımdan da baş dönmelerimden de kurtuldum. Kilolarım gidince dizlerimdeki ağrılar da yok oldu. Şimdi çok iyi durumdayım. Keşke spora daha önce başlasaydım diyorum. Herkese spor yapmasını tavsiye ediyorum” dedi.