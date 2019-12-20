B12 seviyeniz 500'ün üstünde olmalı

Dr. Kerem Bıkmaz, B12 seviyesinin 500'ün üzerinde olması gerektiğini söyledi.

INCA Klinik Dr. Kerem Bıkmaz, B12 vitaminin klinik hastalarının tahlillerinde en çok eksikliğini gördüğü değer olduğunu belirterek, “Eksikliğinin yol açtığı hastalıklara baktığımızda; unutkanlık, halsizlik, yorgunluk, el ve ayaklarda uyuşma, karıncalanma, baş dönmesi, dilde ağrı ve uyuşma, denge kaybı, kol ve bacaklarda güçsüzlük, depresif bir ruh hali görülmektedir” dedi.

Vitamin B12 eksikliği yüksek oranda ise; iğne şeklinde tedaviye başlanabileceğini anlatan Op.Dr. Kerem Bıkmaz, “Hastalara eksiklik düzeylerine göre hap şeklinde de B12 vitamini verilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta emilim eksikliği olanlar, yaşlılar , mide ve bağırsakta emilim bozuklukları ve hastalıkları olanların iğne şeklinde B12'yi almaları daha etkili olacaktır.

İkinci dikkat edilmesi gereken nokta ise ; başlangıçta düşük düzeylerde olan B12 seviyeleri iğne ve hapla arttırılabilir ama bir kaç aylık tedaviden sonra ek desteği bırakmadan önce kan tahlillerinizi yaptırıp B12 seviyelerinize baktırıp doktorunuzun istediği oranlara gelmesiyle destekleri bırakmanız gerekmektedir.

Üçüncü önemli nokta ise B12 eksikliği 6-24 ay sonra tekrarlayabilmektedir. Bu nedenle muhakkak rutin kan tahlillerinizi yılda 1 veya 2 kere yaptırıp B12 seviyelerinizinde minimum 500 ün üstünde tutmaya devam ettirmeniz gerekmektedir” diye konuştu.

Op.Dr. Kerem Bıkmaz, “En sık yapılan hata ; B12 seviyenizi takviyeyle yükseltip bir daha B12 seviyenize baktırmamanız olacaktır” diyerek açıklamasını şöyle sürdürdü; “B12 vitamini D vitamini gibi zamanla değişen ve azalan bir vitamindir . Takip ve takviye önemlidir. Bedenin hiçbir hücresinin B12 eksikliği sorunu yaşamaması için, B12 seviyeleri 500-700 pg/ml aralığında tutulması gerekmektedir. Bizim tahlillerde sevdiğimiz rakamlar ise 700-800 aralığıdır.”