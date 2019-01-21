Baba destek programıyla Kartal'da 62 baba daha sertifikalı oldu

Kartal Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen sertifika törenine; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Fehmi Okay, ADD (Atatürkçü Düşünce Derneği) Kartal Şube Başkanı Kemal Aslan ve AÇEV Saha Sorumlusu Samettin Nesipoğlu'nun yanı sıra eğitim alan babalar ve aileleri katıldı.

Törenin açılışında konuşan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Fehmi Okay, “Kreşler Müdürlüğü, belediyemizin göz bebeği müdürlüklerinden bir tanesidir. Bu önem atfetme durumu, Sayın Kartal Belediye Başkanımız Op. Dr. Altınok Öz'ün özellikle kadınlara bakış açısından kaynaklanmaktadır. Belediyemiz pozitif ayrımcılık uygulayan bir yapıya sahiptir. Kreşler Müdürlüğümüz, sadece kreş hizmeti sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda hem çocuklar hem de aileleri için çeşitli eğitim faaliyetleri de yürütüyor. Bugün, 10 hafta boyunca işin uzmanlarından aldıkları eğitimi, başarıyla tamamlayan babalara sertifikalarını teslim ettik. Kartal Belediyesi olarak bu eğitim programını düzenli olarak gerçekleştiriyor olmamızdan dolayı oldukça memnunum. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. Baba ile çocuk arasında daha sağlıklı bir iletişim kurulmasını amaçlayan, baba eğitimini başarıyla tamamlayan babalar ve aileleri törende söz alarak, eğitimin kendilerine kazandırdıklarını anlattı. Kartal Belediyesi kreşlerinde eğitim gören çocukların velisi olan ve 10 haftalık eğitimi başarı ile tamamlayan 62 baba, sertifikalarını Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Fehmi Okay'dan aldı.