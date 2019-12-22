Baba ve ?ocu?u u?an ?at?n?n alt?nda kalmaktan saniyelerle kurtuldu

?iddetli r?zgar nedeniyle Beyo?lu'nda bulunan 4 katl? bir apartman?n ?at?s? koparak park halindeki ara?lar?n ?zerine d??t?. Bir baba ve ?ocu?u ?at?n?n alt?nda kalmaktan saniyelerle kurtulurken, ya?anan o anlar saniye saniye g?venlik kameras?na yans?d?.

Meteoroloji Genel M?d?rl???nden yap?lan uyar?lar?n ard?ndan ?stanbul'da ak?am saatlerinden itibaren ?iddetli r?zgar etkisini g?sterdi. ?iddetli r?zgar nedeniyle Beyo?lu Fetihtepe Mahallesi Tepe ?st? Sokak'ta bulunan 4 katl? bir apartman?n ?at?s? koparak d??t?. ?at? o esnada sokakta park halinde bulunan ara?lar?n ?zerine d??t?. ?at?n?n bir hafta ?nce yap?ld??? ??renilirken, apartmanda ya?ayanlar b?y?k panik ya?ad?. ?hbar ?zerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ?at?y? kald?rmak i?in ?al??ma ba?latt?. Bir baba ve ?ocu?u ?at?n?n alt?nda kalmakta saniyelerle kurtuldu.

?at?n?n d??me an?, baba ve ?ocu?unun saniyelerle kurtulma an? g?venlik kameras?na yans?d?. G?r?nt?lerde, baba ve ?ocu?unun sokaktan ge?ip ba?ka bir apartmana girdi?i ve ?at?n?n d??t??? g?r?l?yor.

?at?n?n yeni yap?ld???n? s?yleyen bir vatanda?, ??at? yap?lal? bir hafta oldu. ?at? a??rl?k yap?yor diye kiremitleri indirdiler. Sa?lar? koydular yukar?. O da bir hafta dayand?? derken, ba?ka bir vatanda? da, "Alt?nda ara?lar var. Allah'tan insan yok. Baya bir ara? var pert olan" ifadelerini kulland?.