Babacan Holding'in kurucusu Fehmi Babacan son yolculuğuna uğurlandı

Babacan Holding’in kurucusu Fehmi Babacan, Florya Basınköy Camii’nde ikindi namazına müteakibenkılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Babacan Holding'in kurucusu Fehmi Babacan, Florya Basınköy Camii'nde ikindi namazına müteakiben
kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Babacan Holding'in kurucusu ünlü iş adamı Fehmi Babacan, Florya Basınköy Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Babacan'ın aile yakınlarının yanı sıra çok sayıda iş adamı katıldı. Cenazede Babacan'ın yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Babacan'ın cenazesi kılınan namazının ardından defnedilmek üzere Küçük Halkalı Mezarlığı'na götürüldü.