Babalar Günü hediyesi için akıllı telefon ve aksesuar seçenekleri

Türk Telekom, Babalar Günü'ne özel hediye seçenekleri için seçili akıllı telefon ve yeni nesil aksesuarlarını sundu.

Babalar Günü'ne sayılı günler kala hediye telaşı başladı. 19 Haziran Pazar gününe kadar hediyesini almak isteyenlere akıllı telefon ve aksesuar seçenekleri sunuldu. Türk Telekom, Babalar Günü'ne özel yeni bir kampanya başlattığını duyurdu. Türk Telekom'da 12 ay kalma sözü veren müşteriler, belirlenen akıllı telefonları ve teknolojik yeni nesil aksesuarları indirimle satın alma imkânından yararlanacak.