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Babalar Günü'nde Caddebostan Sahilinde sörf yaptılar

Babalar günü olması dolayısıyla, güneşli havayı fırsat bilen İstanbullular Cadde Bostan Sahiline akın etti.

Bazı vatandaşların sörf yapması dikkat çekti. Caddebostan Sahili havadan görüntülendi.


Babalar gününde İstanbullular Cadde Bostan Sahiline akın etti. Güneşli havanın serinlemesini fırsat bilen vatandaşlar sahilde spor ve yürüyüş yaptı. Kimi vatandaşlar çocuklarıyla çimenlik alanlarda oyun oynarken kimi vatandaşlarda bisiklet sürdü. Kimi vatandaşlar yüzerken, bazı vatandaşların sörf yapması dikkat çekti. Vatandaşların sosyal mesafe kuralına dikkat ederken bazı vatandaşların maske takmadığı görüldü. Caddebostan sahil havadan görüntülendi.

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