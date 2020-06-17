Babalar Günü'ne şık hediye alternatifleri

Küçük hanımefendilerin ilk aşkı, beyefendilerinse rol modeli babaları için DeFacto, Babalar Günü'nde 2020 Yaz Erkek Koleksiyonu ile yüzlerce hediye alternatifi sundu. Verilen bilgilere göre babalarını bu özel günde mutlu etmek isteyen çocuklar için bermuda şorttan, polo yaka tişörte, kısa kollu gömlekten aksesuarlara birbirinden şık hediye seçenekleri sunan koleksiyonda yediden yetmişe her tarza uygun seçeneği bulmak mümkün oluyor.

Smart casual parçalarla her mekanda şıklığı yakalamayı başaran koleksiyonda beyaz ve mavi tonlar ağırlıkta. Her rengin ruhuna özel tasarlanan koleksiyonda pantolonun şıklığı ve eşofmanın rahatlığıyla birleşen jogger pantolonlar ile palmiye ve yaprak desenli tişörtler yine Babalar Günü'nün favorisi.

Babalar Günü için hediye alternatifi arayanlar ürünlere markanın internet sitesinde, mobil uygulamasında ve tüm mağazalarından ulaşıyor.