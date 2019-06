Babalara özel hediyeler

BEYMEN CLUB, yeni sezon koleksiyonunda Babalar Günü'nde alternatif ürünler sunulduğunu duyurdu.

Babalar Günü'nün gelmesine sayılı günler kaldı. Tarz giyinmeyi seven babalar için BEYMEN CLUB, yeni sezon koleksiyonunda farklı alternatifler sunduğunu duyurdu. Yapılan bilgilendirmede; BEYMEN CLUB Erkek 2019 İlkbahar Yaz koleksiyonunda; yenilikçi, renkli, özgün ve rahat tasarımları ile Babalar Günü için sayısız hediye seçenekleri sunulurken, her yaş grubu ve her stil için farklı hediye alternatifler mevcut.

Gömlek tutkunu babalar için

Gömlek tutkunu babalar için farklı yaka ve model alternatifleri sunduğunu belirten marka; ister klasik, ister sezonun güncel renk ve desenlerine sahip gömlekleri, şerit ve kordon bel detaylarına sahip pantolonlarla tamamlayarak babaların tarzına dinamik bir dokunuş katılabileceğini kaydetti.

Renkli tasarımları seven babalar için

Erkek 2019 İlkbahar Yaz koleksiyonunda renkli tasarım seven babaların da unutulmadığı görülürken; baskılı tshirtler, denizden ilham alan kabartma desenli renkli sweatshirtler, toprak tonların ön planda olduğu safari stilinden ilham alan tasarımlar, zengin renk seçeneklerine sahip spor ceketler arasından hediye seçiminizi yaparak babaların mutlu edilebileceği belirtildi.

Casual Chic babalar için

Rahat ve konforlu giyinmeyi seven babalar için de koleksiyonda uygun ürünlerin yer aldığını bildiren marka; renkli keten gömlekler, el nakışlarından üç boyutlu işlemeler, teknolojik baskılardan bant efektlerine farklı detaylarla zenginleşen polo t-shirtler ile farklı renk ve tasarımlardaki şort ve bermudaların hediye konusunda yardımcı olabileceği bildirildi. Ayrıca, koleksiyondaki kumaş trençkotlar ve çift taraflı giyilebilen montlar da babalar için genç görünümünü tamamlayacak diğer hediye alternatifleri arasında yer aldığı belirtildi.

Aksesuar tutkunu babalar için

Aksesuara düşkün babalara; süet loaferlardan sneakerlara, deri kartvizitlik ve cüzdanlardan kemerlere, farklı renk ve desenlerdeki ipek kravatlara ve deri bilekliklere kadar pek çok seçenek arasından babaların keyfine göre hediye alınabileceği açıklandı.