Babalara teknolojik hediye seçenekleri

Türkiye'nin sadece elektronik ürün satışı yapan pazar yeri platformu Turkcell Pasaj'da Babalar Günü kampanyasının başladığı duyuruldu.

Türkiye'nin sadece elektronik kategorisinde satış yapan pazar yeri platformu Pasaj, Babalar Günü'ne özel birbirinden farklı pek çok üründe kampanya başlattı. Yapılan açıklamaya göre bakımına özen gösteren babalara erkek bakım ürünleri, iletişimi seven babalara cep telefonları, teknolojik babalara bilgisayar ve tabletler ve gamer babalara bilgisayar ve oyuncu aksesuarları Pasaj'a özel fırsatlarla kullanıcılara sunuluyor.

Müzikle ruhunu besleyen babalara kulaklıklar ve hoparlörler, fit babalara akıllı saat ve bileklikler, kahve seven babalara kahve makineleri ile daha birçok hediye seçeneği de özel ödeme avantajları ve hediye çeki fırsatıyla Pasaj kullanıcılarını bekliyor.

Herkes faydalanabiliyor

Pasaj müşterileri yaptıkları alışverişlerde ücretsiz kargo fırsatından da faydalanıyor. Ayrıca operatör bağımsız herkesin kullanabildiği Pasaj'dan satın alınan ürünlerin tamamı yüzde 100 doğa dostu yenilenebilir karton ambalajlarda teslim ediliyor. İstanbul içi seçili ürün ve ilçelerde 24 saatte teslimat opsiyonu bulunuyor.