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Babasıyla okul servisi bekleyen çocuğa, köpekler saldırdı

Avcılar’da, okula gitmek için babasıyla servisi bekleyen 8 yaşındaki çocuğa sokak köpekleri saldırdı.

Avcılar'da, okula gitmek için babasıyla servisi bekleyen 8 yaşındaki çocuğa sokak köpekleri saldırdı. Köpeklerden korkan çocuk arkaya doğru kaçarken, babasının tekmeler savurmasıyla köpekler uzaklaştı. Köpeklerin çocuğa doğru saldırdığı anlar kameralara yansıdı.


Olay, dün saat 11.40 sıralarında Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde bulunan sitenin önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre; Aziz Karadağ, 8 yaşındaki oğlunu servise bindirmek için sitenin önüne çıkardı. Burada servisi bekleyen Karadağ ve oğlu Ömer'e birden sokak köpekleri saldırdı. Köpeklerin saldırısıyla ufak çocuk, babasının arkasına saklandı. Baba Aziz Karadağ, köpeklere doğru tekmeler savurarak kendini ve oğlunu korumaya çalıştı. Köpekler bir süre sonra baba-oğuldan uzaklaşırken yaşanan korku dolu anlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

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