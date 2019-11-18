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Babel aday kadrodan çıkarıldı

Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Ryan Babel, Estonya maçı öncesi Hollanda Milli Takımı’nın aday kadrosundan çıkarıldı.

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Ryan Babel, Estonya maçı öncesi Hollanda Milli Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldı.


2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri C Grubu son maçında Hollanda'nın sahasında Estonya ile oynayacağı müsabaka öncesi Galatasaraylı futbolcu Ryan Babel, kadrodan çıkarıldı. Hollanda Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Babel'in milli takım kapından ayrılarak takımına geri döndüğü ifade edildi. Elemelerin bitmesine bir maç kalan EURO 2020'ye gitmeyi garantileyen Hollanda'da, Babel'in yanı sıra Virgil van Dijk de kadrodan çıkarılan bir diğer isim oldu.


Ayrıca Ryan Babel'in kamptan neden ayrıldığına dair bir bilgi ise paylaşılmadı.

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