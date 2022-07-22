Babel, resmen Eyüpspor'da

Lig ekibi Eyüpspor, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Hollandalı oyuncu Ryan Babel'i kadrosuna kattı.

Lig ekiplerinden Eyüpspor, 35 yaşındaki Hollandalı golcü Ryan Babel'i renklerine bağladığını açıkladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Eyüpspor'umuz, Ryan Babel'i kadrosuna kattı. Ryan Babel'e hoş geldin diyor, eflatun-sarılı formayla başarılar diliyoruz" denildi.

Türkiye'de daha önce Kasımpaşa, Beşiktaş ve Galatasaray formaları giyen Babel, Süper Lig'de çıktığı 197 maçta 51 gol atıp 30 asist yaptı.