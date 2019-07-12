"Bacaklarda ağrı, uyuşma ve idrar kaçırma omurilik kanal darlığı habercisi olabilir"

Dr. Eyüp Baykara, omurilik kanal darlığı hakkında önemli bilgiler verdi.

Omurilik kanal darlığı hakkında açıklama yapan Medicana Bahçelievler Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Eyüp Baykara, omurilik kanal darlığı en basit tabirle omurga kanalı içerisinde ilerleyen omuriliğin, sıklıkla bel ve boyun bölgesinde, daha az sıklıkta ise sırt bölgesinde kanal çapının daralmasına bağlı sıkışma olduğunu aktardı.

Dr. Baykara, "Omurilik kanalını oluşturan yapılar, flavum dediğimiz sarı bağ dokusu, faset dediğimiz iki omurgayı birbirine bağlayan eklemler ve lamina diye isimlendirdiğimiz kemik yapılarıdır. Genellikle yaşa bağlı omurga kemiklerindeki kireçlenmeler ve belirtilen anatomik yapıların daralıp omuriliği ve omurilikten çıkan sinir köklerini sıkıştırması hastalardaki şikayetlerin nedenleridir" dedi.

"Yürüme bozukluğu ile başlayabilir"

Bel bölgesindeki omurilik kanal darlığındaki şikayet ve belirtilere değinen Op. Dr. Baykara, "Bel ağrısı, tek veya her iki bacakta ağrı ve uyuşma, belirli bir mesafe yürüdükten sonra bacaklarda ağrı, uyuşma, kasılma ve kramplar, daha ileri düzey darlıklarda bacaklarda güç kaybı, idrar ve büyük abdest tutamama gibi belirti ve bulgular görülür. Boyun bölgesindeki darlıklarda şikayet ve belirtiler, daha az sıklıkla olmak üzere boyun ağrısı, tek veya her iki kolda ağrı ve uyuşma, kollarda veya ellerde güç kaybı, kollarda kasılma ve kramplar, ileri düzey darlıklarda kollarda kas gücünde azalma, yürüme bozukluğu veya yürürken sendeleme gibi şikayetler görülür" şeklinde konuştu.

Omurilik kanal darlığı teşhisi hastanın fizik muayene bulguları ve yardımcı görüntüleme yöntemleriyle konulabileceğini ifade eden Op. Dr. Baykara, şu konulara dikkat çekti: "Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile bel boyun veya sırt bölgesindeki omurilik ve omurilik kanal çapı net olarak görülür. MRG dışında omurilik kanalındaki ve sinir köklerinin çıktığı yerlerdeki kireçlemeler bilgisayarlı tomografi (BT) ile değerlendirilir. Hafif ve orta düzey daralmalarda ilaç tedavisi, fizik tedavi uygulamaları, kasları kuvvetlendirici egzersizler, eklem içi enjeksiyonlardan hastalar fayda görebilir. Fakat ileri düzey daralmalarda cerrahi müdahale gereklidir".

"Hastaya uygun tedavi yöntemi tercih edilir"

Tedavi konusunda bilgi veren Op. Dr. Baykara, "Cerrahi müdahalede amaç omurilik kanal çapını daraltan yapıları kaldırarak omuriliği ve çıkan sinir köklerini rahatlatmaktır. Seçilecek teknik hastaya göre karar verilir. Eğer faset eklem dediğimiz bel eklemleri aşırı büyümemiş ve korunabilecek durumdaysa kanal çapı rahatlatılırken aynı zamanda hastaya platin takma ihtiyacı olmamaktadır. Fakat kanal çapı aşırı dar, eklemleri aşırı büyümüş hastalarda cerrahi sırasında fazla miktarda kemik, eklem ve bağ dokusu çıkarılması gerektiğinden dolayı, beli sabitlemek amacıyla platin kullanmak gerekmektedir. Hangi tekniğin uygulanacağı hastaya göre karar verilir ve hasta için en uygun ve en faydalı teknik tercih edilir. Boyun bölgesindeki kanal darlığında boyun fıtığının aksine önden değil, arkadan girişim yapılır. Yine bel bölgesindekine benzer şekilde omuriliği sıkıştıran yapılar kaldırılır. Burada da platin takma ihtiyacı hastaya göre karar verilir. Hasta için en doğru yöntem, hasta detaylı olarak değerlendirildikten sonra karar verilir'' açıklamasında bulundu.