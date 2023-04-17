Bacaklarını kaybetme riski bulunan Bulgar hasta Türkiye'de sağlığına kavuştu

Karın bölgesindeki üst düzey damar tıkanıklığı nedeniyle bacaklarını kaybetme riski olan 59 yaşındaki Bulgar hasta Petko, nadir tercih edilen ekstra anatomik bypass yöntemi ile Türkiye'de sağlığına kavuştu. Yaşadığı sağlık problemlerinden dolayı diyaliz hastası da olan Petko'nun sağlık durumu aynı zamanda böbrek nakli için de uygun hale getirildi.

Bulgaristan'da geçirdiği ameliyatlar sonrası karın bölgesinde bulunan Abdominal Aort denilen damarı tıkanan 59 yaşındaki Petko Georgiev'in bacaklarındaki kan dolaşımı sadece kılcal damarlarla sağlanmaya başlamıştı. Bu süreçte diyaliz hastası konumuna gelen Petko aynı zamanda sağlıksız kan dolaşımı yüzünden müdahale edilmediği takdirde bacaklarını kaybetme riski ile karşı karşıyaydı. Arkadaşları vasıtasıyla çok fazla tercih edilmeyen bypasslardan olan ekstra anatomik bypass ile sağlığına kavuşabileceğini öğrenen Petko, Medicana International İstanbul Hastanesi'ne başvurdu. Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümünden Prof. Dr. Arda Özyüksel ve ekibinin incelemeleri sonucu ameliyata uygun bulunan 59 yaşındaki Bulgar hastaya başarılı geçen operasyonla koltuk altından alınan damardan bacaktaki damara bypass yapıldı. Bacaklarda tekrardan kan dolaşımı sağlanan Petko'nun sağlık durumu ayrıca bir sonraki aşama olan böbrek nakli için de uygun hale getirildi.

Damar üst seviyeden tıkalı ve diyaliz hastası olarak bize ulaştı

Hastanın Türkiye'ye gelmeden önceki sağlık durumu ile ilgili hikayesini aktaran Medicana International İstanbul Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümünden Prof. Dr. Arda Özyüksel, “Hastamız Bulgaristan'da bacak damarlarındaki tıkanıklığa müdahale edilirken bir takım sıkıntılarla karşılaşılmış ve karındaki Abdominal Aort dediğimiz damar oldukça üst bir seviyeden tıkalı durumda bize ulaştı. Hasta bu dönemde ayrıca diyaliz hastası haline gelmiş. Haftada 3 kez diyaliz alıyordu ve karnındaki organları ve bacakları sadece kılcal damarlarla beslenir haldeydi. Biz bu şekilde hastamızı ön görüşmelerle değerlendirdik. Ameliyat yapılmasına uygun bulduk ve Bulgaristan'dan getirdik” dedi.

“Çok fazla tercih edilmeyen ekstra anatomik bypass tekniğini kullandık”

Tedavi süreci ile ilgili de bilgilendirmelerde bulunan Prof. Dr. Arda Özyüksel ekstra anatomik bypass ile ilgili detaylara değindi. Prof. Dr. Özyüksel, “Bu tür durumlarda nadir olarak kullandığımız bir ameliyat tekniği ile hastanın koltuk altı damarından bacak damarına baypas yaptık. Bu şekilde hastamızın hem bacak damarlarını kanlandırdık hem de böbrek nakli listesine girmesi durumunda böbrek nakli gerçekleştirmek için uygun bir hale getirmiş olduk. Hastamızda her şey yolunda gitti artık taburcu edebileceğiz. Ekstra anatomik bypass çok fazla tercih edilmeyen bir teknik. Bunlar genellikle çok sık kullanmadığımız ama zaman zaman yapmak zorunda olduğumuz teknikler. Fakat bu sayede hastamızın ileriye dönük olarak böbrek nakli şansını da elde ettik” dedi.

“Uzuv kaybına kadar gidebilirdi”

Damar tıkanıklığına müdahale edilmediği takdirde bacaklarda uzuv kaybına kadar gidebileceğini söyleyen Prof. Dr. Özyüksel, “İlerleyen dönemde bu tür hastaların ayaklarına ve bacaklarına giden kan sadece kılcal damarlarla beslendiği için uzun vadede mutlaka sıkıntılar olacaktır. Hastamızın zaten bir yerden sonra yürüme sonrası bile ağrıları başlamıştı. Bunun bir sonraki aşaması ilerleyen dönemde istirahat haline, ağrılara ve uzuv kayıplarına kadar gidebilecek bir süreçtir. Ayrıca bacaklara giden damarların biz karın organlarından kılcallarla sağlanmasını istemeyiz haliyle. Çünkü karın organlarının hayati riski söz konusudur. Bu durumda kullandığımız tekniklerden biridir bu. Hastamızın şimdi hem bacak damarlarına kan sağlandı hem de ileride yaşanacak bir böbrek nakli için aday haline gelmiştir” dedi.

Son olarak yurtdışından çok fazla sağlık için başvuru aldıklarını söyleyen Özyüksel, “Ülkemize ve merkezime yurtdışından birçok hasta başvurmaktadır. Her gün birçok hastanın verilerine bakıyoruz. Özellikle Ortadoğu, Kuzey Afrika, Doğu Avrupa'dan sağlık sektörümüz çok fazla tercih ediliyor. Biz de elimizden gelenin en iyisini yaparak hastalarımızı iyileştirip ülkelerine geri dönmelerini sağlıyoruz” dedi.

“Böbrek nakli için de tekrar buraya geleceğim”

Geçirdiği operasyon sonucu sağlığına kavuşan ve böbrek nakli için de aynı hastaneyi tercih edecek olduğunu dile getiren Petko Georgiev tüm ekibe teşekkürlerini iletti. Georgiev, “Çok hastaydım kan dolaşımımda çok fazla sıkıntılar vardı. Arkadaşlarım vasıtasıyla bu hastaneyi duydum ve buraya gelip ameliyat olmaya karar verdim. Doktorların sayesinde özellikle Arda Bey ve ekibine çok teşekkür ederim. Böbreklerim için yaşayacak olduğumuz tedavi süreci için de bu hastaneden hizmet almayı düşünüyorum” dedi.