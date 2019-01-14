Bacanaklar arasında silahlı kavga

Avcılar'da henüz bilinmeyen bir nedenle iki bacanak arasında kavga çıktı. Bacanaklardan biri silahına davranınca, araya giren oğlunu elinden vurdu.

Olay, saat 15.30 sıralarında Deniz Köşkler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki bacanak arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Çıkan kavga kısa sürede büyüdü. Araya giren aile bireyleri kavgayı ayırmak istedi. Bu sırada taraflardan biri silahını çekerek bacanağına doğrulttu. Şüphelinin oğlu ise araya girdi. Bir anda patlayan silahla şüpheli şahıs oğlunu elinden hafif şekilde yaraladı. Olay sonrası sesi duyan vatandaşlar polis ekiplerine ve sağlıkçılara haber verdi. Bu sırada şüpheli şahıs kaçarken, bacanağını da yumruklayarak yaraladı. Olay yerine gelen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ve asayiş büro ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattıı. Yaralılar yakında bulunan bir hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheli ise aranıyor.