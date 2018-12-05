Badeer İş Dünyası ve Yatırım Fırsatları Zirvesi başladı

İbn-i Haldun Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen Badeer 1'inci İş Dünyası ve Yatırım Fırsatları Zirvesi başladı.

İbn-i Haldun Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen Badeer 1'inci İş Dünyası ve Yatırım Fırsatları Zirvesi başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Enerji Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından da desteklenen 6 Aralık Perşembe gününe kadar sürecek zirvede, 40'dan fazla ülkeden 300'e yakın yabancı yatırımcı sanayi, enerji, turizm, inşaat, savunma, ileri teknoloji, tarım ve hayvancılık, sağlık gibi alanlardaki 100'ün üzerindeki yerli yatırımcıyla bir araya gelecek. Zirvenin sonunda 3 milyar dolarlık yatırımın Türkiye'ye çekilmesi hedefleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut'un, Ak Parti Genel Başkanı Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay'ın ve Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır'ın, Ticaret Bakanı Yardımcısı Fatih Metin'in katılım gösterdiği zirvenin açılış konuşmasını Badeer Yatırım Platformu Başkanı Bader Al-Saeed'in gerçekleştirdi. Al-Saeed, Zirve'de Katarlıların ve Türklerin bulunduğunu belirterek bu zirvenin her iki taraf içinde hayırlı olmasını diledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, konuşmasında milli teknoloji güçlü sanayi vurgusuyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, "Bu vizyonun temeline yüksek katma değerli üretimi dijital dönüşüme odaklanan verimli çalışan sanayiyi koyduk. Ülkemizin dinamik iş gücünü, sanayi kapasitesini ve coğrafi avantajlarını en iyi şekilde kullanarak yapısal dönüşüm için gerekli adımları kararlılıkla atıyoruz. Nihai hedefimiz, Türkiye'yi sanayi ve teknolojide lider bir Ar-Ge ve üretim üssü haline getirmektir" şeklinde konuştu.

Sektörle iş birliğine önem veren bir kurum olduklarını ifade eden İbn-i Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, üniversite iş birliği ile gerçekleşen zirvede, özellikle yabancı öğrencilere önem verdiklerinden belirterek, üniversitede eğitim dilinin Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak verildiğini söyledi.

Üniversite olarak bu organizasyonun bir parçası olduklarını kaydeden Prof. Dr. Recep Şentürk, "Bizim katkımız özellikle danışmanlık noktasından çünkü bizim işletme bölümümüz yönetimler fakültemiz enstitümüz, iktisat fakültemiz ayrıca hukuk fakültemiz uluslararası yatırım üzerinde uzmanlaşmış hocalarımız var. Piyasa tecrübesi olan, özel sektörle daha önceden ilişkileri olan hocalarımız var. Bunlar yatırım için buraya gelecek olan iş adamlarına danışmanlık hizmeti vermek üzere bulunuyorlar. Hukuk fakültemiz bünyesinde uluslararası yatırım itilaflarını çözme merkezi kurduk. Bu merkezin amacı öğrencilerimize uluslararası antlaşma nasıl yapılır, uluslararası antlaşmalarda bir sorun çıktığında bunlar mahkemelerde nasıl çözülebilir bunun eğitimini veriyoruz" dedi.

Prof. Dr. Şentürk: "Bu dönemde rekabetin küresel olduğuna inanıyoruz"

Türkiye'nin uluslararası öğrenci oranı en fazla olan üniversitesi olduklarını söyleyen Prof. Dr. Şentürk, "Öğrencilerimizin üçte birinden fazlası uluslararası öğrenci. Bu üniversitemizin vizyonundan kaynaklanıyor. Çünkü biz şuanda insanlığın açık medeniyet dönemine girdiğine inanıyoruz. Bu dönemde rekabetin küresel olduğuna inanıyoruz. Öğrencilerimizin ilerde küresel rekabette başarılı olmasını istediğimizden dolayı uluslararası öğrenci oranını yüksek tutuyoruz ki kendi öğrencilerimiz dünya kültürlerini tanıyabilsinler. Üniversitelerimizde üç dil öğretiyoruz, Türkçe, İngilizce Arapça. Bu üç dili öğrenemeyen öğrenci, üniversitelerimizden mezun olamıyor. Bu da öğrencilerimizin uluslararası alanda başarılı olmalarını sağlayacak" şeklinde konuştu.

Japonya'dan Amerika'ya kadar çok farklı ülkelerde akademik iş birlikleri olduklarını söyleyen Şentürk, "Öğrencilerimiz öğrenci değişim programları bünyesinde yurt dışında bulunan üniversitelerde eğitim görebilirler. Ayrıca öğrencilerimizi pratikle de birleştirebilmek için, Türkiye'nin önde gelen kurumlarıyla staj anlaşmalarımız var" dedi.

Prof. Dr. Yılmaz: "Dünyada yaklaşık 65 trilyon dolarlık bir yatırım ihtiyacı var"

Dünyanın dört bir yanından gelen iş adamlarının, Türkiye'de çeşitli yatırım fırsatlarını değerlendirmek istediklerini ifade eden İbn-i Haldun Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Yılmaz, "Türkiye'de iş adamlarına kucağını açmış durumda. Çünkü şu anda dünyada yaklaşık 65 trilyon dolarlık bir yatırım ihtiyacı var. Bu yatırım ihtiyacının büyük kısmı alt yapı ihtiyacı için gerekli. Biz ülkemizi büyütmek noktasında, bu ihtiyacın Türkiye'de yapılması ve buradan yurt dışına çeşitli olanaklarla sevk edilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Böyle düşünmemizin bir nedeni de şu, Türkiye'yi bir Ar-Ge merkezi yapmak istiyoruz. Girişimciliğin merkezi yapmak istiyoruz. Yabancı yatırımcıların Türkiye'nin genç nüfusunu da değerlendirerek, buradaki imkanlardan faydalanması, buradaki teşvik mekanizmalarının kullanılması aslında hem Türkiye'ye kazandıracak, hem de buraya yatırım yapan iş adamlarına kazandıracak. Burada çok büyük bir kitleyi görmek onların Türkiye'ye ilgi gösterdiğini görmek bizi son derece memnun etti" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Yusuf Çalışkan: "Son zamanlarda ilgi çeken bir düzenleme de yatırım bağlamına vatandaşlıktır

Türkiye Cumhuriyeti sadece iç hukukta değil, uluslararası hukuk bağlamında da hem iki taraflı hem de çok taraflı yatırım antlaşmalarına da taraf olduğunu ifade eden İbn-i Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Çalışkan, "2003 yılında yapılmış olan doğrudan yabancı yatırımlar kanunu ve bu kanun bağlamında daha sonraları özellikle 2012 ve 2014'te çıkarılan uluslararası yabancıları koruma kanunu ve uluslararası iş gücü kanunları ve bunu bağlamında yine yabancıların teşvik ve yabancı yatırımcıların teşvikine ilişkin düzenlemeler de yer almaktadır. Özellikle son zamanlarda ilgi çeken bir düzenlememiz de yatırım bağlamına vatandaşlıktır. Belirli düzenlemeleri, belirli şartları ihtiva eden yabancı yatırımcılar çok rahat bir şekilde Türk vatandaşı olabileceklerdir" dedi.