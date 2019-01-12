Bademcik alınmasına son

Dr. Yavuz Selim Yıldırım, tekrarlayan bademcik enfeksiyonlarından sonra kalp, eklemler ve böbrekte gelişen olumsuz etkileri vücuttan yok etmek için yüzyıllardır uygulanıla gelen bademcik ameliyatları günümüzün teknolojik imkanları ile daha kolay çözüldüğünü söyledi.

Hisar Hospital Intercontinental Dr. Yavuz Selim Yıldırım, bir çok ailenin aklında Bademcik ameliyatı sonrası soru işaretleri ve endişeleri bulunmakta ve haklı olarak ameliyattan korktuğunu ifade ederek, “Bu endişeleri günümüzde gidermek daha kolay bademcikleri almadan küçültmek de mümkün. Bademcikleri çok büyük olan çocuklar gece nefes almakta zorlanıyor ve tıkanıyorlar, ağızdan nefes aldıkları için bademcik boyutları daha büyük hale geliyor ve böylece tıkanma daha da artıyor, bu duruma müdahale etmek gerekiyor” dedi.

Buharlaştırma yöntemi ile bademciklerin tümünü almadan küçülterek havayolunu rahatlatmak eski zamanlara göre önemli bir avantaj sağladığını belirten Dr. Yavuz Selim Yıldırım, “Bu yöntem ile çocuklarımız daha rahat uyuyor ailelerin endişeleri giderilmiş oluyor. Ancak sık tekrarlayan boğaz enfeksiyonu varlığında küçültmek çözüm olmayabilir.Böyle durumda imdadımıza Termal Welding yöntemi yetişiyor. Bu yöntemde kanama olmadan daha az ağrı ile ve hızlı bir iyileşme süreci sağlanıyor.” diye konuştu.

Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, bademcik ameliyatlarını geniz eti, kulakta sıvı toplanması, Sünnet ameliyatları ile de birlikte yapmanın mümkün olduğunu kaydederek, “Dolayısıyla çocuklarımız iki defa anestezi almak zorunda kalmıyor. Ayda 1 bademcik enfeksiyonu veya1 yılda 4-5 defa bademcik enfeksiyonu ameliyat gerektirir. Bağışıklık sisteminde zayıflık nedeniyle oluşan antibiyotik tedavisine cevap vermeyen ağız içerisinde aflarla birlikte görülen Pafa sendromu varlığında kesinlikle ameliyat tavsiye ediliyor. Pafa tanısı konulan çocukların gereksiz kortizon ve antibiyotik kullanımını engellemek için ameliyat en güzel seçenektir. Bademcik ve geniz eti ameliyatlarından sonra 1 hafta özel diyet öneriliyor, sıvı soğuk yumuşak yiyecekler tavsiye ediliyor. 1 hafta 10 gün sonra genellikle okul ve normal hayata dönülmektedir. Uzun dönem yapılan araştırmalar bademcik ameliyatlarından sonra vücutta herhangi bir olumsuz etkinin olmadığını göstermektedir.” şeklinde konuştu.