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Bader Najem: "Türk futbolunun Arap ülkelerine açılması lazım"

Arap futbolunun önemli spor adamlarından olan Bader Najem, Türk futbolunun Arap ülkelerine açılmaları gerektiğini söyledi.


Futbolculuk döneminde Kuveyt ve Bahreyn milli takımlarında forma giyen Bader Najem, Arap ülkelerinin Türk futboluna bakışının seneler öncesinde değiştiğini belirterek, "Süper Lig'den Arap ülkelerine birçok transfer yaptık. Yakın zamanda da Arap ülkelerinden birkaç oyuncuyu Türkiye'de görecek gibiyiz. Türk futbolu ile güzel ilişkilerimiz oluyor. Gelecek dönemlerde de gelişeceğini düşünüyorum. Umarım bundan Sonra Türk futbolcularını da Kuveyt veya Bahreyn'de görürüz" diye konuştu.


Bahreyn Milli Takımı'nın önemli futbolcularından olan Sayed Dhia'nın Türkiye'den talipleri olduğunu söyleye Najem, "Umarım onu da kısa süre içerisinde Türkiye'de görürüz. Türk futbolunun Arap ülkelerine açılması lazım" dedi.


Bader Najem ayrıca Türkiye'nin Bahreyn ile hazırlık maçı yapıp, ilişkileri geliştirmeleri gerektiğini ifade etti.

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