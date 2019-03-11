Badou Ndiaye bu sezonki 2. golünü attı

Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Badou Ndiaye, Antalyaspor maçında ağları sarsarak bu sezon ikinci kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray'ın Antalyaspor'u farklı galibiyetinde Senegalli futbolcu Badou Ndiaye rakip fileleri havalandıran isimlerden oldu. Mücadelenin 68. dakikasında golünü atan Ndiaye takımının üçüncü golünü kaydetti. Bu sezonki ikinci golünü atan Senegalli futbolcu, ilk golünü de MKE Ankaragücü'ne karşı atmıştı.

Mücadeleye 11'de başlayan Badou Ndiaye, 79. dakikada yerini Yunan golcü Kostas Mitroglou'ya bıraktı.