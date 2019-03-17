İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Badou Ndiaye'de son iki haftadır boş geçmiyor

Galatasaray’ın Senegalli futbolcusu Badou Ndiaye, Bursaspor maçında attığı golle bu sezon 3.

Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Badou Ndiaye, Bursaspor maçında attığı golle bu sezon 3. kez gol sevinci yaşadı. Ndiaye ayrıca son iki haftada 2 gol atmayı başardı.


Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Bursaspor'a karşı 2-0 geriye düşen Galatasaray'da Badou Ndiaye galibiyet için ilk ışığı yakan isim oldu. Mücadele 2-0 devam ederek ilk yarının son dakikalarında sahneye çıkan Ndiaye farkı 1'e indirdi ve takımının içeriye moralli girmesini sağladı. 28 yaşındaki futbolcu, böylece geçtiğimiz haftadaki Antalyaspor maçının ardından bu haftada takımına hücumda katkı sağladı.


Bu sezon Ankaragücü maçında da gol atan Ndiaye toplam sayısını da 3'e yükseltti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.