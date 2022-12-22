Bafetimbi Gomis bu sezonki 6. golünü kaydetti

Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis, Ankara Keçiörengücü maçında attığı golle bu sezonki gol sayısını 6'ya çıkardı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Galatasaray evinde Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda Bafetimbi Gomis'in attığı golle turu geçen taraf oldu. Mücadelenin 82. dakikasında ceza sahası içi sol tarafından Kerem Aktürkoğlu'nun yerden pasında arka direkte topu alan Gomis, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi.

37 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki gol sayısını da 6'ya çıkardı. Fransız futbolcu bu gollerin 4'ünü Spor Toto Süper Lig'de, 2'sini de Türkiye Kupası'nda kaydetti.

Karşılaşmaya yedek başlayan Bafetimbi Gomis, 66. dakikada Haris Seferovic'in yerine oyuna dahil olmuştu.