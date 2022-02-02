Bafetimbi Gomis resmen Galatasaray'da

Galatasaray, eski futbolcusu Fransız golcü Bafetimbi Gomis'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Galatasaray dün İstanbul'a getirdiği Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis'i kadrosuna kattığı resmen duyurdu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Bafetimbi Gomis'in transferi konusunda anlaşma sağladı. Bafetimbi Gomis'e Galatasaray'a tekrar hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz" denildi.

Gomis'in kariyeri

6 Ağustos 1985 doğumlu olan Bafetimbi Gomis, Fransa'nın güneydoğusunda bulunan sahil kasabası La Seyne'de dünyaya geldi. Futbola 1994 yılında Sporting Toulon'da futbola başlayan Gomis, 2000 yılında transfer olduğu Saint Etienne altyapısında gelişimine devam etti ve yakaladığı çıkışla ilk A takım tecrübesini burada yaşadı. Fransa'da St. Etienne, Lyon, Marsilya gibi önemli kulüplerde başarılı performanslar ortaya koyan Gomis, ilk yurt dışı tecrübesini Swansea City'de yaşadı.

Galatasaray'ın şampiyon olduğu 2017-2018 sezonunda 29 kez fileleri sarsarak gol kralı olan Bafetimbi Gomis, aynı zamanda kariyerindeki ilk şampiyonluk ve ilk gol krallığını sarı-kırmızılılarda yaşadı. Gösterdiği bu performansla Süper Lig'de bir sezonda bir takımla en fazla gol atan yabancı oyuncu unvanını Fenerbahçeli Alex de Souza'nın (28) elinden alan Fransız santrfor, bu istatistiğiyle kulüp tarihine geçti.

Gomis, Galatasaray'ın ardından Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımına transfer oldu. Yıldız golcü, Al Hilal formasıyla 3,5 yıl boyunca çıktığı 147 maçta 107 gol ve 16 asistlik performans sergiledi ve Suudi Profesyonel Ligi tarihinin en golcü dördüncü futbolcusu oldu. Bu sezon ise 17 maçta 9 kez fileleri sarstı.

Yıldız futbolcu, profesyonel kariyerinde 715 müsabakaya çıktı 327 gol, 68 asistlik performans sergiledi.