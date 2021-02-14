Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı'dan kitap aşıklarına sürpriz

Çoğunluğu genç olan kütüphanenin müdavimlerine üzerinde ‘Hayat öykünüzün kılavuzu okuduğunuz kitaplardır' notu bulunan kitaplar hediye edildi.

Bağcılar Belediyesi bünyesinde hizmet veren kütüphaneler, 14 Şubat Dünya Öykü Günü etkinliğine ev sahipliği yaptı. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da zamanını kütüphanede değerlendirenlere kitap hediye etti. Etkinlik kapsamında Cengiz Aytmatov'un ‘Beyaz Gemi', Franz Kafka'nın ‘Dönüşüm' ve Recep Şükrü Apuhan'ın ‘Meşhur Olan Fakir Çocuklar' isimli öyküleri temin edildi. Kitapların üzerine Çağırıcı'nın ‘Hayat öykünüzün kılavuzu, okuduğunuz kitaplardır. Dünya Öykü Günü'nüzü tebrik ederim' yazılı not eklendi.

Pandemi nedeniyle kütüphaneler bugün kapalı olduğu için organizasyon geçtiğimiz cuma günü yapıldı. Kitaplar, kütüphanelerin en yoğun olduğu saatte görevliler tarafından dağıtıldı. Sürpriz karşısında şaşkınlık yaşayan gençlerin yüzünü daha sonra tebessüm kapladı. Kitap sevdalıları, bu anlamlı hediyeden dolayı Başkan Çağırıcı'ya teşekkür etti.

“Okuyan gençlerimizin çok güzel bir yarın inşa edeceklerine yürekten inanıyorum”

Öykülerin kardeşlik, barış, sevgi mesajı verdiği için önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Çağırıcı, “Değişim, ilerleme, aydınlık, sevmek ve benzeri her şey okumakla başlar. Allah'a şükür kütüphanelerimiz de hep bu amaçla dolup taşıyor. Ben de bu ışığı gördüğüm kitap sevdalısı hemşerilerime kitap hediye etmeyi uygun gördüm. Okuyan gençlerimizin çok güzel bir yarın inşa edeceklerine yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan kitap dağıtımı gün boyu devam etti.