Bağcılar Belediye Başkanı Özdemir, Ataşehir'de vatandaşlarla bir araya geldi

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkanlığının “Yüz Yüze 100 Gün'' projesi çerçevesinde Ataşehirlilerle bir araya geldi. Özdemir, sohbet ettiği vatandaşlara hem AK Parti belediyeciliğinin bilgi, birikim ve tecrübelerini aktardı, hem de AK Parti'nin geleceğe dönük projeleri anlattı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığının başlatmış olduğu “Yüz Yüze 100 Gün'' programları tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede AK Partili 18 belediye başkanı Ataşehir'de bir araya geldi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin öncülüğündeki programa Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de katıldı.

“Mevzu ülkemizi varmak istediği noktaya götürmektir”

AK Parti'nin milletin yanında olduğunu ifade eden AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “Memleketimizin bugün geldiği durumu hazmedemeyip kendine uzak, yabancıya yakın olanların Türkiye'nin geleceğini kurma noktasında da herhangi bir söz söylememiş olmalarını da anlamlı buluyorum. Unutulmuşluklarını hazmedemedikleri için hakaret ederek gündeme gelmeye çalışıyorlar. Siyasetsizliklerini ağır hakaretlerle örtmeye çalışıyorlar. AK Parti her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanı'yla beraber milletinin yanında milletiyle beraber tüm kesimlerle birlikte hareket ederek İnşallah başaracak. Bugün Ataşehir'deyiz. Yine vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Hem bugünümüzü hem yarınımız konuşurken hem yaptıklarımızı ve yapacaklarımızla ilgili düşüncelerimizi paylaşacağız. Mevzu ülkemizi varmak istediği noktaya hep beraber götürebilmektir. AK Partinin temel siyasette oturduğu zemin milletle birlikte hareket edebilmektir. Elitist yaklaşımla değil katılımcı demokrasi gereği yönetişimi esas alarak milletiyle konuşmak, dertleşmek ve hemhal olmaktır” dedi.

Camide çocuklarla sohbet etti

Kendi aralarında toplantı yapan belediye başkanları daha sonra farklı mahallelere dağıldı. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de İçerenköy Mahallesi'ni dolaştı. Özdemir, konuk olduğu işyerlerinde esnafla konuştu. Gökyiğit Dursun Özbek Camii'nin çay ocağına konuk olan Özdemir, çay içip sohbet etti. Özdemir, Yaz Kuran Kursları dahilinde Kuran eğitimi alan çocukları da ziyaret etti. Çocukları dinleyen Özdemir, onların isteklerini tek tek not aldı.

“Bu zor günleri beraber atlatacağız”

Ataşehirlilerle kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “AK Partili belediye başkanları olarak Ataşehir'deyiz. Daha önce Küçükçekmece, Maltepe ve Sarıyer'deydik. AK Partili olmayan ilçelerde hem vatandaşlarımızla hasret gideriyoruz hem de kendi belediyemizin bilgi, birikim ve tecrübelerini aktarıyoruz. Zor bir dönemden geçiyoruz. Gelişmekte olan bir ülke olduğumuz için biz de bu durumdan etkileniyoruz. İnşallah bu zor günleri beraber atlatacağız. Konuşmaktan çok dinlemeyi seven biriyim. Söz milletin dedik ve konuşmaktan çok onları dinledik. Rabbim ülkemizin birlik ve beraberliğini daim eylesin” diye konuştu.