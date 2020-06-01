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Bağcılar Belediyesi Çocuk Bakım Evi eğitime hazır

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında kapanan kreşler, yaklaşık 2,5 ay sonra kapılarını açtı.

İlçe sakinlerine hizmet veren Bağcılar Belediyesi Çocuk Bakım Evi de dip köşe temizlenip dezenfekte edilerek eğitime hazır hale getirildi.


Yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde, 16 Mart'ta faaliyetlerine ara verilen kreşler, normalleşme kapsamında yeniden hizmete başladı. Bu çerçevede 2 Haziran tarihinde kapılarını yeniden açacak olan Bağcılar Belediyesi Çocuk Bakım Evi'nde son kontroller yapıldı.


Bağcılar Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Güneşli Mahallesi'nde bulunan Çocuk Bakım Evi'ni dip köşe bakımdan geçirdi. Belediye ekipleri, sınıflardan lavabolara kadar her alanda dezenfekte işlemi gerçekleştirdi. Özellikle temas alanları ilaçlanırken, oyuncaklar, dolaplar, masa ile sandalyeler ilaçlandı. Öte yandan minder, dolap, tuvaletler ve benzeri araç gereçler de temizlendi. 50 çocuk kapasiteli kreş, yarından itibaren hizmet vermeye başlıyor.

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