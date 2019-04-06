Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı, Malezya'ya rol model oldu

Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi akademisyenleri, ülkelerinde yapılacak Engelliler Merkezi için Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nı örnek aldı. Öğretim üyeleri, Engelliler Sarayı'nda bir hafta boyunca engellilerle zaman geçirip spordan sanata kadar eğitimleriyle ilgili bilgi aldı. Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi'nde görevli Dr. Latifa Bibi Binti Musafar Hameed, “Çok güzel bir yer. Hayran kaldım. Eğer mümkün olsa ben de burada hizmet etmek isterdim” dedi.

Engellilere yönelik hizmetleri ve başarılarıyla dünyaya adını duyuran Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı, Malezya'dan gelen akademisyenleri ağırladı. Farklı üniversitelerde görev yapan öğretim üyelerinden oluşan 8 kişilik grup, bir hafta boyunca engellilerin eğitim ve çalışmalarını yakından takip etti.

Kursiyerlerle birlikte atölyelerde derslere giren Malezyalı eğitimciler hem öğretmenleri hem de engelli öğrencileri yerinde izledi. Ziyaretçiler, zihinselden bedensel engelliye kadar bütün engelli gruplarının hayatını kolaylaştıran eğitim modellerine hayran kaldı. Burada engellilerin Kur'an-ı Kerim okuması ve namaz kılması da uygulamalı olarak anlatıldı. Engelliler Sarayı yetkilileri, aralarında profesörlerin de bulunduğu gruba rehabilitasyon hizmetleri hakkında da bilgi verdi, tecrübelerini paylaştı.

“Eğer mümkün olsa ben de burada hizmet etmek isterdim”

Malezya'da bir Engelliler Merkezi inşa etmeyi düşündüklerini söyleyen Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi Ekonomi Direktörü Dr. Latifa Bibi Binti Musafar Hameed, “Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nı çok beğendik. Engellilerin çok önemsendiğini ve onlara değer verildiğini gördük. Çok güzel bir yer. Hayran kaldım. Eğer mümkün olsa ben de burada hizmet etmek isterdim. Biz de kendi ülkemizde buranın benzeri bir engelliler merkezi yapmak istiyoruz. Hem yapısı hem işletmesiyle örnek bir tesis. Teknik konularda ve eğitim modelleriyle ilgili bilgi aldık. Desteklerinden dolayı başta Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı olmak üzere bütün çalışanlara teşekkür ediyorum” dedi.