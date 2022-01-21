Bağcılar Belediyesi ile Jonava Belediyesi kardeş oldu

Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nde imzalanan protokol ile Bağcılar Belediyesi ile Litvanya'nın şehirlerinden Jonava Belediyesi kardeş belediye oldu. İklim değişikliğiyle mücadele adına Litvanya'yla çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Jonava ile kardeş olmamız neticesinde bağlarımızı iyice güçlendirmiş olduk. İleride daha büyük projelere imza atacağımıza inanıyorum” dedi.

Avrupa Birliği finansmanıyla yürütülmekte olan ve Bağcılar Belediyesi'nin de ortak olduğu “Enerji Dönüşümü için AB: Batı Balkanlar ve Türkiye'deki Belediye Başkanları Sözleşmesi” projesiyle ilgili Ankara'da toplantı yapıldı. Batı Balkanlar ve Türkiye'de enerji geçişini sağlamak ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek adına çalışmaların konuşulduğu Türkiye Belediyeler Birliği'nde düzenlenen toplantıya; Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Litvanya ve Türkiye'nin Belediyeler Birliği temsilcileri, iki ülkenin ilgili bakanlık temsilcileri ve belediye başkanları katıldı. Toplantı boyunca ulusal ve uluslararası uzmanların sunumlarıyla Litvanya'da çoklu yönetişim yolunda ne gibi adımlar atıldığı ve sürecin nasıl işlediği konusunda bilgi paylaşımı yapıldı. Aynı zamanda Türkiye'de enerji ve iklim politikalarını uygulamada çoklu yönetişime geçiş için hazırlanan taslak yol haritası sunuldu. Toplantıda kurumlar arası iletişimin güçlendirilmesi konusunda da görüşler alındı.

"Bağlarımızı güçlendirdik"

Toplantı sonunda iklim ve enerji gibi konularda ortak çalışmaların yapılması ve kardeş şehir ilişkilerinin oluşması adına Litvanya'da bulunan Jonava Belediyesi ve Bağcılar Belediyesi arasında protokol imzalandı. Başkan Çağırıcı ve Jonava Belediye Başkanı Mindaugas Sinkeviius'un attıkları imzayla iki belediye kardeş oldu. Birlikteliğin hayırlı olmasını dileyen Çağırıcı, “Jonava ile kardeş olmamız neticesinde bağlarımızı iyice güçlendirmiş olduk. İleride daha büyük projelere imza atacağımıza inanıyorum” dedi.