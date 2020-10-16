Bağcılar Belediyesi, iş arayanlar ile işverenleri bir araya getiriyor

Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda gerçekleşen programda iş arayanlar ile işveren bir araya geldi. Mülakat değerlendirmesi sonucunda aranan kriterlere uyanlar, kasiyer, temizlikçi, depocu ve garson branşlarından birinde çalışmaya başlayacak.

Şirketlerin talepleri doğrultusunda ilçe sakinlerinin istihdam edilmesine yönelik etkinlikler düzenleyen Bağcılar Belediyesi, yeni bir buluşmaya imza attı. Önde gelen et restoranlarından biri olan Köfteci Yusuf Restaurant, Mahmutbey Mahallesi'nde yeni açılacak bir şube için personel talebinde bulundu. Bu istek doğrultusunda Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi de kayıtlı üyelerle gerek telefonla gerekse mesaj yoluyla irtibata geçti. 18-45 yaş arasındaki bin 138 kişiye davette bulunuldu.

Bu amaçla Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda gerçekleşen toplantıya Köfteci Yusuf Restoran'ın yöneticileriyle iş arayanlar katıldı. Yeni iş yerinde çalışma şartlarını dinleyen davetliler, başvuru şartlarını öğrendikten sonra yüz yüze görüşmeler yaptı. İncelemenin ardından kıstasa uyan kişiler, garson, temizlikçi, kasiyer ve depocu olarak iş başı yapacak.

"İş sahibi olan hemşehrilerimizin gülen yüzü her şeye değiyor”

Pandemi sürecinde sıkıntı yaşayan işsizlere ekmek kapısı için aracılık ettiklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Sağlıktan gıdaya tekstilden özel güvenliğe kadar çeşitli sektörlerde istihdama devam ediyoruz. Bu proje sayesinde sadece son üç yılda bin 354 kişinin ekmek sahibi olmasına aracılık ettik. İş sahibi olan hemşehrilerimizin gülen yüzü her şeye değiyor” dedi.

20 Ekim'de açılacak olan restorana 30 eleman alınacak.