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Bağcılar Belediyesi kapalı pazar alanını dezenfekte etti

Bağcılar Belediyesi dünyada ve Türkiye’de etkili olan Korona virüsüne karşı Fevzi Çakmak Mahallesinde bulunan kapalı Pazar yerini dezenfekte etti.

Bağcılar Belediyesi dünyada ve Türkiye'de etkili olan Korona virüsüne karşı Fevzi Çakmak Mahallesinde bulunan kapalı Pazar yerini dezenfekte etti.


Bağcılar Belediyesi Fen İşleri Daire Müdürlüğü esnafların ve vatandaşların sağlığı için Fevzi Çakmak Mahallesinde bulunan kapalı Pazar yerini dezenfekte ettirdi. Kapalı pazarın dezenfekte işlemini özel giysili temizlik personelleri gerçekleştirdi.


Kapalı pazarın her noktası dezenfekte edilerek virüsün yayılamaması için koruma sağlandı. Yerlerden Pazar tahtalarına, duvar diplerinden kolon altlarına kadar her yer püskürtme yöntemi ile dezenfekte edildi.

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