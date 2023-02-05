Bağcılar Belediyesi Karla Mücadele Timi göreve hazır

550 personelden oluşan Karla Mücadele Timi, 38 küreme aracı, 8 tuzlama aracı ve 20 destek araçtan oluşan filosuyla hazır bir şekilde bekliyor. Ekiplerin bir bölümü karla mücadele ederken, bir kısmı da soğuk havada vatandaşlara sıcak ikramlarda bulunacak.

Bağcılar Belediyesi, İstanbul genelinde bugün beklenen kar yağışıyla ilgili tüm hazırlıklarını tamamladı. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'in talimatıyla Fen İşleri Müdürlüğü'nün koordinesinde Zabıta Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün personelinden Karla Mücadele Timi oluşturuldu. 550 personelden oluşun ekibin kullanacağı 35 küreme aracı, 8 tuzlama aracı ve 20 destek aracı bulunuyor.

Düzenli olarak tuzlama yapılacak

Yoğun kar yağışı ile birlikte ekipler, tüm ana arter, yürüyüş yolları, hastane, cami, okul, meydan ve caddeler ile kamu kurumlarının önlerinde düzenli olarak kar temizliği ve tuzlama çalışması yapacak. Yüzyıl, Göztepe ve Mahmutbey mahalleleri başta olmak üzere ilçe genelindeki, rampa ve kuzeye bakan yollarda da oluşacak buzlanmayla mücadele amaçlı tedbirler alındı. Öte yandan, personelin bir kısmı da meydan ve metro çıkışının olduğu noktalarda bulunan mobil araçlardan vatandaşlara yönelik sıcak ikram servisi yapılacak.

"24 saat görev başındayız"

İlçe sakinlerinin mağduriyet yaşamaması adına bütün tedbirleri aldıklarını söyleyen Özdemir, “Kar yağışı öncesi bütün planlarımızı yaptık. Mesai arkadaşlarımızla birlikte 24 saat çalışacak şekilde göreve hazırız. İnşallah bu süreci sorunsuz bir şekilde geçireceğiz” dedi.