Bağcılar Belediyesi MARUF'ta “Sosyal Kapsayıcılık” hizmetlerini anlatacak

Bağcılar Belediyesi, şehircilik alanında uzman yerel yönetici, akademisyen sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin buluştuğu Marmara Urban Forum'a (MARUF) katıldı.

Marmara Belediyeler Birliği tarafından Türkiye'de şehircilik alanında küresel marka kent forumu kazanmayı hedefleyen ve iki yılda bir düzenlenen Marmara Urban Forum (MARUF) İstanbul Kongre Merkezi'nde başladı. “Çözüm Üreten Kentler” mottosuyla şehirlerin tasarımı, dönüşümü ve yönetiminde önemli rol oynayan paydaşları bir araya getiren programa 200'den fazla konuşmacı ve 3 binden fazla kişi katıldı. ABD'den Japonya'ya ve Avrupa'nın tamamına yakın ülkelerin iştirak ettiği uluslararası platformda öncü ve örnek projeleriyle Bağcılar Belediyesi de yer aldı.

3 gün sürecek etkinlikte 12 ayrı tema işlenecek

Barış İçin Müzik Vakfı Çocuk ve Gençlik Orkestrası'nın konseri ile başlayan forumun açılış oturumunda Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Tahir Büyükakın, 21. Yüzyıl Kent Vizyonları ile ilgili sunum yaptı. 1-3 Ekim tarihleri arasında farklı salonlarda gerçekleşecek oturumlarda 12 ayrı tema işlenecek. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da 2 Ekim günü yapacağı “Sosyal Kapsayıcılık” temasıyla ilgili gelen misafirlere belediyenin engellilerden çocuklara, kadınlardan ve mültecilere kadar verilen hizmetleri anlatacak.

3 gün sürecek

3 gün sürecek MARUF'ta buluşan belediye başkanları, kamu sektörü, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve ilgili diğer paydaşları, kentsel hizmetler ve kent yönetimi konusunda farklı yaklaşımları bir arada değerlendirme fırsatı bulacak. Şehir sorunlarının yanında önemi ve fonksiyonunu da tartışmak için farklı seslerin bir araya geleceği Maruf, küresel ve yerel bilgilerin paylaşıldığı bir zemin olacak.