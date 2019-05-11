Bağcılar Belediyesi'nde işitme engellilere özel hizmet

Bağcılar Belediyesi'ne yolu düşen işitme engelliler, işaret dili bilen personel tarafından karşılanıyor. Engellilerin işlemleri hızlı ve kolayca yerine getiriliyor. Engellilerin kendileriyle aynı dili konuşan personeli görünce mutlu olduklarını söyleyen BİLMER (Bağcılar Belediyesi İletişim Merkezi) personeli Halil İbrahim Dikgöz, “Onlar bir bebek gibi ilgiye ihtiyaç duruyorlar. Dertleri var ama anlatamıyorlar. Biz de onlarla yakından ilgileniyoruz” dedi.

Engellilere her zaman pozitif ayrımcılık yapan Bağcılar Belediyesi, işitme engellilerle iletişim kurma yönündeki engellerin kaldırılması amacıyla hayata geçirilen uygulaması ile taktir topluyor. Bu kapsamda öncelikle BİLMER (Bağcılar Belediyesi İletişim Merkezi) personeline işaret dili eğitimi verildi. Kursu tamamlayan personel, belediye binasının girişinde işitme engelli vatandaşları karşıladıktan sonra el işaretleriyle onlarla konuşarak istek ve taleplerini dinliyor. Ardından da onlara eşlik ederek işlerini kısa süre içinde tamamlıyorlar. İlçe sakinlerinin teşekkür etmesi BİLMER personelini de motive ediyor.

Yaptığı işten büyük bir keyif aldığını belirten Ceren Ocak Aydın, “Belediyeye gelen herkesi güler yüzle hoş geldiniz diyerek biz karşılıyoruz. İşitme engelli olduğunu anladığımızda onlarla iletişime geçiyoruz. Şikayet veya talep yönündeki başvurularını alıp ilgili müdürlüğe sevk ediyoruz. İşlemler bitene kadar yanında olup elimizden geleni yapıyoruz. İşaret dili bildiğimiz için çok mutlu oluyorlar. Bunu yüzlerinden anlayabiliyoruz. Onlar mutlu oldukça biz daha çok mutlu oluyoruz” dedi.

“Eğitim aldığım hocamla karşılaştık, bizimle gurur duydu”

Halil İbrahim Dikgöz, ise yaşadığı ilginç bir anıyı şöyle anlattı: “Marmara Belediyeler Birliği'nin düzenlediği seminerde işaret dili eğitimi aldım. Çok verimli geçti. Eğitim aldığım hocam bir gün buraya geldi. Kapıda karşılaştık. Kendisi de işitme engelli birisi. Bizi görünce çok sevindi. İşaret diliyle iletişim sağladık ve rahatça anlaştık. Verdiği eğitimin karşılığını almaktan dolayı gurur duyduğunu dile getirdi. İletişim kurmak bizi de mutlu ediyor. Çünkü onlar bir bebek gibi ilgiye ihtiyaç duyuyorlar. Dertleri var ama anlatamıyorlar. Biz de onlarla yakından ilgileniyoruz. Onları anlamak ve yardımcı olmak hem bize hem onlara mutluluk veriyor”.

İşaret dilini iş dışında hayatın her alanında da kullandıklarını söyleyen Umut Akgün de “Metroda, otobüste, sokakta, her yerde işitme engellilerle karşılaşıyoruz. Çoğunlukla adres soruyorlar biz de elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz” diye konuştu.