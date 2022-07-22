Bağcılar Belediyesinden öğrencilere üniversite tercihi desteği

Uzmanlar, öğrencileri puanları, başarı sıralamaları ve ilgi alanlarına göre en uygun bölüme yönlendiriyor.

18 Temmuz'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrencileri, tercih heyecanı sardı. Milyonlarca aday, geleceklerini inşa edecekleri mesleklerin ilk adımı olan üniversite eğitimi için tercih yapacak. Bağcılar Belediyesi, üniversite adayı gençlere yardımcı olabilmek ve onların en doğru tercihi yapabilmeleri için 'Üniversite Tercih Günleri' etkinliği başlattı. Bu çerçevede Bağcılar Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'na stantlar kuruldu.

Görüşme sonrasında internet kartı hediye veriliyor

Alanında uzman isimlerce karşılanan öğrencilere ücretsiz tercih danışmanlığı ve rehberlik hizmeti veriliyor. Gençlerin ilgileri, yetenekleri, puanları, başarı sıralamaları ve üniversitenin kontenjanları gibi kriterlere göre tercihlerini doğru şekilde yapabilmeleri için destek sunuluyor. Bunun yanında il dışında okumak isteyen öğrencilere barınmadan ulaşıma kadar birçok konuda bilgi de veriliyor. İkramlarda bulunulan öğrencilere görüşme sonrasında internet kartı hediye ediliyor.

"Heyecanlarına ortak oluyoruz"

Gençlerin doğru kararı vermeleri için yanlarında olduklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Gençlerimiz çok önemli bir süreçten geçiyorlar. Biz de hem onların heyecanına ortak oluyor hem de tercihlerini sağlıklı yapmaları için gayret gösteriyoruz. Adaylarımızın yapacakları tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Tercih stantları, 5 Ağustos tarihine kadar 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet verecek.